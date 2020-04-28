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Год назад женился на модели и до сих пор поражает топовой физической формой. Симеоне стукнуло 50

28.04.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне уже стал брендом своего футбольного клуба. Симеоне обожают и ненавидят за эмоциональность и бескомпромиссность, ругают за грязную игру и боготворят за небезразличие к футболу, которым могут похвастаться немногие. Он одиозен и уникален. И в день, когда аргентинцу стукнуло 50, SPORT.TUT.BY вспоминает его яркую карьеру и приоткрывает завесу тайны личной жизни Симеоне.


Фото из инстаграма Диего Симеоне

Карьера игрока и победа любой ценой

Подросток Диего Симеоне был одержим мечтой стать футболистом. Он наблюдал, как родная сборная Аргентины переживала рассвет, а герой всей страны и его тезка Диего Марадона переписывал мировую историю игры номер один.

Полузащитник Симеоне дорос до профессионального футбола, дебютировав за аргентинский «Велес Сарсфилд». Дальше в его карьере началось европейское турне: от итальянских «Пизы», «Интера» и «Лацио» до испанской «Севильи» и, конечно, мадридского «Атлетико».


Фото из инстаграма Диего Симеоне

Симеоне был именно тем футболистом, которого боготворили болельщики и ненавидели оппоненты. Он выходил на поле, как в ринг, и забывал о правилах хорошего тона. Диего вгрызался в возможность победить любой ценой, потому что запомнил наказ своего аргентинского учителя Спинетты: не соглашаться ни на что, кроме виктории. Никаких похлопываний по плечу за удачную попытку или хороший момент — только победа.

Вся эмоциональность и бескомпромиссность карьеры Симеоне вместилась в короткий игровой эпизод в матче сборных Аргентины и Англии в рамках ЧМ-1998. Диего жестко сфолил на молодом Дэвиде Бекхэме и тут же вскинул руку, небрежно извиняясь и желая избежать наказания. Бэкс, еще лежавший на газоне, в ответ пнул Симеоне по ногам.

Источник: ClassicEngland

Аргентинец долго не думал — молниеносно рухнул на поле, корчась от боли и требуя наказать обидчика по всей строгости закона. Судья показал Бекхэму красную карточку, Диего довольствовался желтой. Аргентина выиграла у Англии в серии пенальти. И что же сказал после матча Симеоне?

— Я воспользовался моментом. Думаю, любой бы воспользовался этой ситуацией.

Вы же помните: в его мире есть одна истина — победа любой ценой.

Играющий тренер и первый опыт у бровки


Симеоне с детьми. Фото из инстаграма Диего Симеоне

Еще в бытность футболиста Диего Симеоне выполнял на поле роль играющего тренера.

— Он все время был инициатором коллективных собраний, если ему что-то не нравилось. Он старался зарядить своей страстью остальных, — рассказывал помощник Симеоне Оскар Ортега.

Где-то в 27 лет сам Диего уже понимал, что в будущем хочет стать коучем.

— Приходя с тренировки (я тогда играл за «Лацио»), я брал папку и изображал, что провожу тренировку. Знаете, как дети представляют себе разные вещи, когда играют? Я делал то же самое взрослым, — вспоминал аргентинец.


Фото из инстаграма Диего Симеоне

К концу дня он обнаруживал себя в окружении десятков бумаг, схем и рисунков. Симеоне обожал все фиксировать и записывать. И был полон энтузиазма.

Когда Симеоне-футболист объявил о завершении карьеры, ему тут же поступило предложение от его последнего клуба «Расинга» стать тренером. Диего отказался. Не решился сказать «да» и второй раз. Но с третьей попытки «Расинг» все-таки заполучил тренера-новичка.

Симеоне принял команду в разобранном состоянии. И в течение первых трех матчей «Расинг» не просто не был близок к победам, но и не забил ни одного мяча.


Фото из инстаграма Диего Симеоне

— Люди в клубе были очень обеспокоены, — отмечал Диего. — У нас было полно проблем, но эта борьба придала сил. Мое главное качество — упрямство. Если я чего-то хочу, я пробую это получить — снова, снова и снова.

Тем не менее в «Расинге» Симеоне не продержался и года. Дальше в тренерской биографии Диего Симеоне отметились еще три аргентинских клуба — «Эстудиантес», «Ривер Плейт» и «Сан-Лоренсо».

Приход в «Атлетико» и идеальная совместимость

В 2011 году Симеоне все-таки переезжает в Старый свет и берет под крыло итальянскую «Катанию». Правда, и тут досрочно разрывает сотрудничество, возвращается в Аргентину, но совсем ненадолго: чтобы в том же 2011-м подписать тренерский контракт с мадридским «Атлетико».


Фото из инстаграма Диего Симеоне

— Как только я покинул Мадрид, начал готовиться к возвращению. Я знал, что закончу карьеру в Аргентине и начну тренировать. Почему-то я знал, что в тяжелый момент появится возможность тренировать «Атлетико», и я был готов.

Этот клуб идеально подходил темпераменту аргентинского коуча: такой же боевитый, непокорный и вгрызающийся в каждую возможность доказать, что не хуже богатого и прославленного соседа — мадридского «Реала».

Когда Симеоне еще был игроком, многие говорили: не существует лучшей совместимости, чем у Диего и «матрасников».

В момент, когда боссы «Атлетико» предложили Симеоне возглавить клуб, он как раз отдыхал на побережье со своим восьмилетним сыном Джулиано.


Фото из инстаграма Диего Симеоне

— Мы сидели в баре, ели круассаны, я пил кофе, он — молоко. И я сказал: «Смотри, у меня есть предложение от „Атлетико“, и я не знаю, что делать». Джулиано поразмышлял: «Папа, ты будешь тренировать Фалькао? Будешь играть против Месси? Против Роналду?». Мне все это говорил ребенок. Я сказал «да».

Диего понимал, что никто не чувствует и не знает «Атлетико» и атмосферу старика «Висенте Кальдерона» лучше, чем он. И это был момент истины — снова сказать «да» Европе и Мадриду.

Лига Европы, Кубок Испании и история невозможного


Фото: Reuters

Симеоне принял «Атлетико» в сезоне 2011/2012 на десятом месте в «Ла Лиге», но уже спустя полгода выиграл с «матрасниками» Лигу Европы. Диего понимал, что стать клубом номер один в Испании при живых «Барсе» и «Реале» почти невозможно, однако в 2014-м поднял над головой заветный Кубок Испании.

— Мы не можем позволить себе тратить 150 или 200 миллионов евро на игрока, как суперклубы. Нам нужно много работать и не промахиваться с подписаниями игроков, которые нам помогут, — цитата уже супертопа Симеоне.

В его списке обязательных качеств для футболиста по-прежнему лидируют упорство и, как вы могли догадаться, стремление побеждать.


Фото из инстаграма Диего Симеоне

— Мне трудно взаимодействовать с футболистами, которые не отдают всего себя на поле или тренировках. Слабые меня не интересуют. Можно обсуждать допустимый уровень таланта игрока, но уровень старания не обсуждается.

Спустя десятилетие Симеоне уверенно заявляет:

— «Атлетико» — моя жизнь. Меня и клуб связывает долгая история. История почти невозможного.

Пятеро детей и жена-модель


Фото из инстаграма Карлы Перейро

К своим 50-годам аргентинец по прозвищу «индеец» состоялся не только как тренер, но и как отец. У Симеоне — пятеро детей. Младшей дочке от второго брака Валентине всего год. Ее старшая сестра Франческа родилась в 2016-м.

У Диего также трое сыновей от первого брака. Двое из них, Джованни и Джанлука, — профессиональные футболисты.

В 2019 году Диего Симеоне официально зарегистрировал брак с аргентинской актрисой и моделью Карлой Перейро, с которой они вместе с 2014 года.


Фото из инстаграма Карлы Перейро

Избранница младше Диего на 16 лет. Пока Симеоне колдует на новеньком «Вандо Метрополитано», Карла работает на испанском ТВ. В прошлом году она выпустила короткометражку, выступив режиссером и сыграв главную роль.

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Симеоне обожают и ненавидят за эмоциональность и бескомпромиссность, ругают за грязную игру и боготворят за небезразличие к футболу, которым могут похвастаться...
 
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