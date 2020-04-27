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Что съесть на ужин, чтобы не поправиться: 5 идей лёгкого ужина

27.04.2020 22:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что съесть на ужин, чтобы не поправиться: 5 идей лёгкого ужина

Многие ошибочно полагают, что ужин нужно «отдавать врагу». В итоге девушки намеренно голодают вечером, а зря. Ведь ужин может быть не только вкусным, но также полезным и низкокалорийным.

Следующие идеи помогут вам определиться с блюдом на вечер.

1. Крестоцветные овощи

Семейство крестоцветных включает в себя капусту белокочанную, китайскую, брюссельскую, цветную, брокколи, кольраби, редиску, репу, кейл. Они содержат огромное количество витаминов группы B и клетчатки. Именно она позволяет организму чувствовать сытость на протяжении долгого времени. Сочетание белка и клетчатки является идеальным для ужина, если вы следите за своей фигурой. 

2. Рыба на пару 

Рыба богата белком и полезными жирными кислотами омега-3. К слову, именно они помогают организму оставаться молодым. Лучший рыбный ужин — это запечь треску, филе форели, сёмгу или стейк тунца в духовке без использования жирных соусов или углеводных гарниров. Также идеальный вариант - это приготовить рыбу на пару. Такой способ поможет сохранить максимум полезных свойств. 

3. Белковый омлет

Белки являются строительным материалом для мышц. В среднем в сутки нужно употреблять от 1,5 до 2 граммов белка на 1 кг веса. Если вы не смогли съесть такой объём за завтрак и обед, то белковый омлет поможет восполнить недостаток. Подавайте его с овощами. После такого ужина вы не будете чувствовать тяжесть в желудке.

4. Куриная грудка

Это любимое блюдо всех спортсменов. Для того, чтобы мясо получилось мягким, а не сухим, попробуйте запечь его в фольге с ароматными травами.

5. Овощной бульон

Зима - это отличное время для супов. Они отлично насыщают, не перегружая желудок. Вегетарианцам понравятся бульоны на овощах или крем-суп из сезонных продуктов. 

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Многие ошибочно полагают, что ужин нужно «отдавать врагу». В итоге девушки намеренно голодают вечером, а зря. Ведь ужин может быть не только вкусным, но также...
 
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