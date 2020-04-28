В пролив Босфор вернулись дельфины

Источник материала: ОНТ

Возле одной из самых известных достопримечательностей Стамбула - мечети в районе Ортакёй в воде у берега заметили несколько дельфинов. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah .

Люди заметили, как животные проплывали вдоль набережной на Босфоре. До пандемии там круглосуточно гуляли туристы.

Помимо этого, дельфинов замечали недалеко от берегов исторического района Стамбула.

ФОТО: YASIN AKGUL/AFP/Scanpix

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