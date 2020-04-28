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В пролив Босфор вернулись дельфины

28.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В пролив Босфор вернулись дельфины

Возле одной из самых известных достопримечательностей Стамбула - мечети в районе Ортакёй в воде у берега заметили несколько дельфинов. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Люди заметили, как животные проплывали вдоль набережной на Босфоре. До пандемии там круглосуточно гуляли туристы. 

Помимо этого, дельфинов замечали недалеко от берегов исторического района Стамбула.

ФОТО: YASIN AKGUL/AFP/Scanpix

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Возле одной из самых известных достопримечательностей Стамбула - мечети в районе Ортакёй в воде у берега заметили несколько дельфинов. Об этом сообщает турецкое...
 
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