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В пролив Босфор вернулись дельфины
Источник материала: ОНТ
Возле одной из самых известных достопримечательностей Стамбула - мечети в районе Ортакёй в воде у берега заметили несколько дельфинов. Об этом сообщает турецкое издание
Люди заметили, как животные проплывали вдоль набережной на Босфоре. До пандемии там круглосуточно гуляли туристы.
Помимо этого, дельфинов замечали недалеко от берегов исторического района Стамбула.
ФОТО: YASIN AKGUL/AFP/Scanpix
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Возле одной из самых известных достопримечательностей Стамбула - мечети в районе Ортакёй в воде у берега заметили несколько дельфинов. Об этом сообщает турецкое...
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