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Что случилось на Вульке, почему так много пожарных цистерн приехало на Сябровскую?

28.04.2020 06:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации (но это не точно) - подгорание пищи. А так много пожарных цистерн и даже автолестница всегда приезжают в многоэтажный дом всегда, потому что неизвестно, что там может быть, и для перестраховки лучше сразу отправить необходимые силы и средства заранее, чем опоздать. Будьте внимательны, не оставляйте пищу на плите без надзора! Как маленькие дети, прямо....

Что случилось на Вульке, почему так много пожарных цистерн приехало на Сябровскую?

 
 
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  По предварительной информации (но это не точно) - подгорание пищи. А так много пожарных цистерн и даже автолестница всегда приезжают в многоэтажный дом всегда,...
 
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