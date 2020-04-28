Что случилось на Вульке, почему так много пожарных цистерн приехало на Сябровскую?

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации (но это не точно) - подгорание пищи. А так много пожарных цистерн и даже автолестница всегда приезжают в многоэтажный дом всегда, потому что неизвестно, что там может быть, и для перестраховки лучше сразу отправить необходимые силы и средства заранее, чем опоздать. Будьте внимательны, не оставляйте пищу на плите без надзора! Как маленькие дети, прямо....



