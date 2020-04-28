Михаил Шекин, уроженец аг. Ляды, продолжает благоустраивать малую родину

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Стараниями именитого земляка, уроженца агрогородка Ляды Михаила Шекина приграничный населенный пункт продолжает благоустраиваться и хорошеть.

Этой весной здесь по третьему и четвертому переулкам возводится более 500 метров нового ограждения из металлоштакетника. Бригада строителей, привлеченная из Орши, намерена завершить работы до 9 мая.

Напомним, что первой в списке добрых дел Михаила Шекина, который занимает солидный пост в Москве, стала Свято-Духовская церковь. Он, пожелав оставить яркий след на малой родине, с нуля по-строил уничтоженный в годы войны сельский храм.

Красивое деревянное здание стало украшением агрогородка. А через некоторое время Михаил Васильевич привез сюда еще и талантливого профессионального художника — тот расписал храм. Меценат финансировал реконструкцию мемориала в память о погибших воинах. Теперь памятник украшен гранитом, а территория вокруг благоустроена. Ежегодно здесь проводят косметиче-ский ремонт, чтобы поддерживать сохранность проведенных работ на уровне. Меценат привел в порядок два граждан-ских кладбища в агрогородке, за что ему бесконечно благодарно местное население.

В прошлом году очистили от аварийных деревьев и территорию возле моста.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.