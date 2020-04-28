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Вопросы лекарственного обеспечения и тестирования на COVID-19 обсудили в Минздраве
28.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Видеосовещание с руководителями всех структур системы здравоохранения проводится в Минздраве ежедневно.
Вопросы лекарственного обеспечения и тестирования на COVID-19 обсудили в Минздраве в ходе видеоконференции по вопросам эпидемиологического реагирования, которая прошла с участием вице-премьера Игоря Петришенко,
Вчера обсуждались вопросы доставки в больницы, которые сейчас перепрофилированы на помощь больным COVID-19, лекарственных средств, улучшения логистики лабораторного обеспечения и проведения тестирования на COVID-19.
Игорь Петришенко остановился, в частности, на безопасности
Поднимались и вопросы наличия специальных средств защиты, в том числе респираторов и медицинских масок.
Министр здравоохранения Владимир Караник обратил внимание, что доставку гуманитарной помощи и обеспечение необходимыми лекарственными средствами регионов необходимо проводить более оперативно. Он также отметил, что в учреждениях здравоохранения всех уровней — в поликлиниках, больницах, РНПЦ — следует постоянно проводить инструктаж для работников о том, как правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты. На сайте Минздрава, а также на официальном YouTube-канале и в Телеграмм-канале размещены тематические ролики.
Вопрос о работе дежурных смен в будни, праздничные и выходные дни поднял первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Обсуждалась и оплата медицинским работникам разного уровня за работу в условиях эпидситуации.
Кроме того, в ходе видеоконференции Игорь Петришенко напомнил о неукоснительном соблюдении санэпидрежима в учреждениях образования. Он поручил санэпидслужбам столицы и областей обратить внимание на работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и правил при обеспечении питанием.
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Видеосовещание с руководителями всех структур системы здравоохранения проводится в Минздраве ежедневно. Вопросы лекарственного обеспечения и тестирования на...
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