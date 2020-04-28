«Стоим по нолям». Как (не) переживают пандемию брестские ипэшники на рынках и в торговых центрах

Источник материала: Tut.by

«Предприниматель — это такая категория людей, которая всегда живет в состоянии стресса. То сертификаты, то накладные, то отсутствие доллара, то проверки, теперь вот пандемия», — вздыхает ипешница Елена, которая торгует одеждой на вещевом рынке «Брестский ЦУМ». Обычно, в воскресенье здесь не протолкнуться. Сейчас — продавцов едва ли ни больше, чем покупателей. Пандемия прогнала с рынков клиентов. Следующие на очереди — предприниматели.





В воскресенье ипэшники на рынке за ЦУМом скучают. Небольшие косяки посетителей стремительно проносятся от одного павильона к другому, изредка останавливаясь на примерку. Людей мало, но они хотя бы есть, вздыхают предприниматели. В будни вообще штиль.

— Торговля у нас очень плохая сейчас, — рассказывает ипэшница Елена, — Люди не ходят. У них сейчас другие заботы. Обновлять ассортимент товара из-за закрытых границ не каждый предприниматель может. Я торгую белорусским и могу привезти товар, но кому его продавать? С марта месяца ничего не завозила — не продается ничего. В будни здесь вообще практически ничего нет, стоим по нолям. Что-то продать можно в выходные. Сегодня, вот за день две продажи. Все.





Недалеко от Елены стоит павильон с закрытыми роллетами. По словам предпринимательницы, его арендовал в марте молодой парень, который решил торговать на рынке одеждой. Молодой ипешник продержался месяц и закрылся: людей нет, продаж нет, а аренду и налоги платить надо. Такая судьба ждет и других предпринимателей, если ничего не изменится.

— Возможно, придется немножко закрыться. А что делать? Плати налог, плати аренду, а заработков нет. Пока есть какие-то запасы, то держусь, — объясняет Елена.

По словам ипешницы, администрация рынка пошла навстречу предпринимателям и стоимость аренды считает по курсу евро на начало года:

— Получается примерно на 15% меньше.

«Сейчас уже не та торговля, что была раньше»

Если на рынке «Брестский ЦУМ» есть хоть какое-то движение, то в торговых центрах — тишина. Предприниматель Игорь продает в «Гостином дворе» обувь. До 26 апреля его павильон около месяца был закрыт на ремонт.

— Я первый день открылся. Люди пока ходят. Конечно, меньше, чем раньше. Все-таки многие ушли на самоизоляцию. Сейчас длинные выходные, посмотрим, что будет дальше, — рассказывает предприниматель.





Игорь — собственник торговой точки, аренду ему платить не надо. На магазин у него приходится около 20% продаж. Все остальное — через интернет.

— Сейчас у меня главная проблема — это привоз товара. Россия, Польша закрыты. Все парализовано. На остатках работаем. Размеров нет. Все стало колом. Страдаем, не знаем, что будет дальше. И это только месяц прошел. Если три месяца так будет продолжаться… Но мы выдержим потому, что без аренды. Можно, в конце концов, на три месяца уйти в отпуск и налог не платить, — объясняет Игорь.





Недалеко от Игоря торгует женской косметикой его коллега. По словам предпринимателя, сейчас с потоком клиентов «все вообще плохо»:

— Ну, а что делать?! Ничего ведь не поменяется. Это же не то, что только у нас в Беларуси такая фигня.





Аналогичная ситуация наблюдается и в торговом центре «Клондайк».

— У нас детские комнаты на третьем этаже не работают с месяц. И танцевальная студия на четвертом этаже тоже. По торговле тоже сложно. Сейчас уже не та торговля, что была раньше. Велосипеды зато хорошо берут. У них — сезон. Пандемия по ним не так ударила. Люди наши за здоровый образ жизни, поэтому идут за велосипедами. Химией у нас торгует павильончик. Туда тоже идут. Еще есть пару точек. А вот за вещами и обувью снизился поток клиентов, — сообщил директор торгового центра Владимир Жук.





Брестчанка Мария торгует нижним бельем в четырех точках. У нее два павильона на рынке за ЦУМом, один — на рынке «Ковалево» и бутик в ТЦ «Клондайк».

— У нас с апреля месяца начинается сезон и поток клиентов увеличивается. В этом году этого нет. По сравнению с выручками прошлого года разница существенная.





Напомним, Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ № 143 «О поддержке экономики». Документ принят в целях «минимизации влияния на экономику Республики Беларусь мировой эпидемиологической ситуации». В частности, Указом вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы. Все подробности — здесь .

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