Православные верующие встречают Радуницу

Источник материала: ОНТ

У православных верующих сегодня Радуница – день особого поминовения усопших. Он приходится на девятый день после Пасхи. Церковь призывает не скорбеть об уходе близких, а напротив, радоваться их переходу к вечной жизни.

Праздник занимает особое место в богослужебном календаре. Традиционно на Радуницу не только вспоминают усопших, но и отправляются к местам захоронений. Но, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в этом году Минздрав рекомендовал отказаться от посещений кладбищ. Священнослужители солидарны с медиками: навести порядок на могилах без риска для своего здоровья лучше в другие дни.

Протоиерей Евгений Громыко, заместитель председателя Cинодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви: «Зараз у нас такая асаблівая сітуацыя, калі мы ўсё ж такі трымаемся па магчымасці ў ізаляціі. Таму, безумоўна, што самае галоўнае, калі чалавек адчувае нейкую праблему за здароўем, калі чалавек адчувае, што ён можа заразіцца – такому чалавеку лепш за ўсё заставацца дома. Самае галоўнае – гэта наша малітва, яна можа быць у любым месцы. Мы можам памаліцца дома».

Тем, кто, все-же, планирует поездку на кладбище, рекомендуют придерживаться простых правил: соблюдать дистанцию и использовать средства защиты. Чтобы избежать массового скопления людей, к местам захоронения направят дополнительные рейсы автобусов, сообщают в Минтрансе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram