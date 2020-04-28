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Православные верующие встречают Радуницу
Источник материала: ОНТ
У православных верующих сегодня Радуница – день особого поминовения усопших. Он приходится на девятый день после Пасхи. Церковь призывает не скорбеть об уходе близких, а напротив, радоваться их переходу к вечной жизни.
Праздник занимает особое место в богослужебном календаре. Традиционно на Радуницу не только вспоминают усопших, но и отправляются к местам захоронений. Но, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в этом году Минздрав рекомендовал отказаться от посещений кладбищ. Священнослужители солидарны с медиками: навести порядок на могилах без риска для своего здоровья лучше в другие дни.
Тем, кто, все-же, планирует поездку на кладбище, рекомендуют придерживаться простых правил: соблюдать дистанцию и использовать средства защиты. Чтобы избежать массового скопления людей, к местам захоронения направят дополнительные рейсы автобусов, сообщают в Минтрансе.
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У православных верующих сегодня Радуница – день особого поминовения усопших. Он приходится на девятый день после Пасхи. Церковь призывает не скорбеть об уходе...
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