ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Православные верующие встречают Радуницу

28.04.2020 08:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Православные верующие встречают Радуницу

У православных верующих сегодня Радуница – день особого поминовения усопших. Он приходится на девятый день после Пасхи. Церковь призывает не скорбеть об уходе близких, а напротив, радоваться их переходу к вечной жизни.

Праздник занимает особое место в богослужебном календаре. Традиционно на Радуницу не только вспоминают усопших, но и отправляются к местам захоронений. Но, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в этом году Минздрав рекомендовал отказаться от посещений кладбищ. Священнослужители солидарны с медиками: навести порядок на могилах без риска для своего здоровья лучше в другие дни.

Протоиерей Евгений Громыко, заместитель председателя Cинодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви: «Зараз у нас такая асаблівая сітуацыя, калі мы ўсё ж такі трымаемся па магчымасці ў ізаляціі. Таму, безумоўна, што самае галоўнае, калі чалавек адчувае нейкую праблему за здароўем, калі чалавек адчувае, што ён можа заразіцца – такому чалавеку лепш за ўсё заставацца дома. Самае галоўнае – гэта наша малітва, яна можа быць у любым месцы. Мы можам памаліцца дома».

Тем, кто, все-же, планирует поездку на кладбище, рекомендуют придерживаться простых правил: соблюдать дистанцию и использовать средства защиты. Чтобы избежать массового скопления людей, к местам захоронения направят дополнительные рейсы автобусов, сообщают в Минтрансе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У православных верующих сегодня Радуница – день особого поминовения усопших. Он приходится на девятый день после Пасхи. Церковь призывает не скорбеть об уходе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Шекин, уроженец аг. Ляды, продолжает благоустраивать малую родину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Ивьевский край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика