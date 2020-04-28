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В Австралии ввели штрафы за кашель

28.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти австралийского штата Квинсленд ввели штрафы до 13 000 долларов за умышленные плевки, чихание или кашель в сторону людей, занимающихся социально значимой деятельностью.




Как сообщает ABC Nеws, премьер-министр штата Анастасия Палащук заявила, что на месте могут быть наложены штрафы до 1 300 долларов. При этом размеры штрафов по делам, переданным в суд, могут быть в 10 раз больше. 

Введение штрафных санкций призвано защитить работников здравоохранения, розничной торговли, доставки еды, полиции, пожарной охраны, водителей такси и общественного транспорта.
 
 
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Власти австралийского штата Квинсленд ввели штрафы до 13 000 долларов за умышленные плевки, чихание или кашель в сторону людей, занимающихся социально значимой...
 
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