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В Австралии ввели штрафы за кашель
Источник материала: Партизан
Власти австралийского штата Квинсленд ввели штрафы до 13 000 долларов за умышленные плевки, чихание или кашель в сторону людей, занимающихся социально значимой деятельностью.
Как сообщает ABC Nеws, премьер-министр штата Анастасия Палащук заявила, что на месте могут быть наложены штрафы до 1 300 долларов. При этом размеры штрафов по делам, переданным в суд, могут быть в 10 раз больше.
Введение штрафных санкций призвано защитить работников здравоохранения, розничной торговли, доставки еды, полиции, пожарной охраны, водителей такси и общественного транспорта.
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Власти австралийского штата Квинсленд ввели штрафы до 13 000 долларов за умышленные плевки, чихание или кашель в сторону людей, занимающихся социально значимой...
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