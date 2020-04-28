В Австралии ввели штрафы за кашель













Как сообщает ABC Nеws, премьер-министр штата Анастасия Палащук заявила, что на месте могут быть наложены штрафы до 1 300 долларов. При этом размеры штрафов по делам, переданным в суд, могут быть в 10 раз больше.





Введение штрафных санкций призвано защитить работников здравоохранения, розничной торговли, доставки еды, полиции, пожарной охраны, водителей такси и общественного транспорта.