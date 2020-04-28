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Bloomberg: возле Сингапура образовалась «пробка» из танкеров с нефтью

28.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Сингапурском проливе образовалось большое скопление из танкеров. Здесь наблюдается не менее 60 кораблей с нефтью, сообщает Bloomberg.




Такая ситуация сложилась из-за заполнения нефтью всех береговых резервуаров. Танкеры вынужденно служат хранилищем для невостребованного сырья. Для разгрузки судам приходится ждать до двух недель, вместо обычных четырех-пяти дней.

Спрос на нефть в Сингапуре упал, как и во всем мире, запасы возросли до четырехлетнего максимума, а темпы переработки снизились до 60% мощностей и продолжают снижаться.

В создавшейся ситуации для многих компаний использование танкеров в качестве хранилищ для нефти стало лучшим выходом. Из-за повышения спроса на такую услугу в мире возросли тарифы на перевозку сырья, а скорость доставки намеренно снижается грузоотправителем, в надежде найти более выгодный контракт.

Согласно данным аналитической компании Vortexa, общий объем танкеров, с хранящихся в них запасом сырой нефти, достиг в Азии четырехлетнего максимума.
 
 
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В Сингапурском проливе образовалось большое скопление из танкеров. Здесь наблюдается не менее 60 кораблей с нефтью, сообщает Bloomberg.
 
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