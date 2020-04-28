ГАИ усилит контроль на дорогах во время Радуницы

Источник материала: ОНТ

Госавтоинспекция сегодня будет работать в усиленном режиме. Основная задача – безопасность на дорогах, ведущих к кладбищам.

Особое внимание – безопасности пешеходов. Дополнительные наряды будут нести службу вблизи мест захоронений. Чтобы не возникали заторы, схема дорожного движения временно может быть изменена. Это позволит избежать возникновения пробок и конфликтных ситуаций.

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска: «Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом быть готовыми к такого рода изменениям, а также к регулировочным действиям сотрудников ГАИ. Кроме этого, Госавтоинспекция напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, а также о том, что злоупотребление спиртными напитками, несмотря на поминальные мероприятия, категорически запрещено».

В ГАИ призывают обращать внимание на временные знаки в случае изменения дорожного движения. Инспекторы также просят водителей быть внимательными к пожилым людям. В эти дни их особенно много на дорогах.

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