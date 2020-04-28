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ГАИ усилит контроль на дорогах во время Радуницы
Источник материала: ОНТ
Госавтоинспекция сегодня будет работать в усиленном режиме. Основная задача – безопасность на дорогах, ведущих к кладбищам.
Особое внимание – безопасности пешеходов. Дополнительные наряды будут нести службу вблизи мест захоронений. Чтобы не возникали заторы, схема дорожного движения временно может быть изменена. Это позволит избежать возникновения пробок и конфликтных ситуаций.
В ГАИ призывают обращать внимание на временные знаки в случае изменения дорожного движения. Инспекторы также просят водителей быть внимательными к пожилым людям. В эти дни их особенно много на дорогах.
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Госавтоинспекция сегодня будет работать в усиленном режиме. Основная задача – безопасность на дорогах, ведущих к кладбищам. Особое внимание – безопасности...
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