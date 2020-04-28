Как ухаживать за хризантемами? Делимся практическими советами

Источник материала: Газета Авангард

Каждому владельцу приусадебного участка хочется иметь пышные кусты хризантем.

Бархатистое соцветие, яркие краски привлекают внимание даже проходящих мимо людей.





Как ухаживать за хризантемами, чтобы их цветение было весь осенний период?

Зная некоторые особенности ухаживания за цветами, вы сможете в полной мере насладиться красотой цветущих хризантем.

Когда и с чего начинать уход?

Все весенние работы связаны с проверкой состояния растений после зимних холодов. Ухаживать за хризантемами надо с марта.

Кустики можно открыть, утеплитель убрать и немного удобрить растения с помощью мочевины в пропорции 1 ст. ложка на ведро воды. Уже можно планировать посадку цветов на новое место.

Рекомендуется менять место посадки растения ежегодно. Высадка хризантем в открытый грунт происходит на дистанции между кустами до 15 см.

Затем необходимо ждать, пока растения не достигнут уровня, равного примерно 20 см. Чтобы повысить ветвление на кустике цветов, нужно прищипывать точки роста, а побеги боковые пасынковать, оставив для роста не больше 3 штук.

Не стоит забывать о важности подкормки в этот период жизни – это важная составляющая в знании о том, как ухаживать за хризантемами.

Например, для появления первой пышной зелени используют азотные удобрения, при формировании бутонов – нитраты, затем – удобрения из фосфата и калия.

Мочевину или коровяк, или куриный помёт, как азотное удобрение, рекомендуют использовать как подкормку один раз в 2-3 недели.

Так как этот вид цветов любит влагу, то полив точно в срок важен. Нельзя допускать застоя воды.

Что важно знать ещё?

1. Хризантемы подвержены разным заболеваниям, особенно при влажном климате в летний период. В связи с этим растение обрабатывают специальными средствами, содержащими медь.

Правда применять такие ухаживающие средства необходимо до начала первого месяца осени.

2. Следующим предупредительным шагом садовода должна стать защита новых бутонов хризантем от нападения тли. Для этого проводится подкормка суперфосфатом.

Эту меру защиты необходимо повторять несколько раз за сезон, при этом избегать попадания раствора на листья. Борьбу с тлей необходимо проводить вовремя и не одноразово, иначе роскошных букетов не видать.

3. Старые и увядшие листья нужно удалять, так как они могут стать источником заболеваний.

4. Подвязка кустов. В зависимости от сорта хризантем подвязка будет либо на проволоку, либо на колышки. Эти меры предосторожности важно учесть при сортах хризантем высокого роста, это защитит их от непогоды.

5. Для успешной зимовки обрезают куст, засыпают его песком, накрывают утеплителем.

Труд садовника и информированность о том, как ухаживать за хризантемами обязательно вознаградится. Наградой будут прекрасные цветы на вашем приусадебном участке.