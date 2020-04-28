Минские студенты придумали бот, который помогает обмениваться товарами с соседями по дому

Источник материала: Tut.by

Команда студентов из Минска создала чат-бот в Telegram, с помощью которого можно обмениваться разными товарами с соседями по дому или подъезду. 42.TUT.BY побеседовал с одним из создателей этого инструмента.



Снимок носит иллюстративный характер. Изображение: Paul Hanaoka / unsplash.com

Один из участников команды, Никита Герасимчик, специалист по маркетингу в IT-компании.

— Наша команда энтузиастов создала чат-бот Covidex Bot , с помощью которого можно обмениваться различными товарами с соседями в рамках дома или подъезда, — рассказывает он. — Это бета-версия нашего продукта, которую мы решили запустить для начала в Telegram, так как этот мессенджер предоставляет наибольшие возможности для разработчика и функционал шире, чем в других мессенджерах.

В нашей команде три человека. Павел Прата придумал идею бота и собрал команду. Он отвечает за видение продукта и за стратегию нашего развития, вместе с ним мы работаем над маркетинговой кампанией бота и тренируем свои навыки менеджеров продукта. Максим Капустин — наш разработчик, который отвечает непосредственно за код и техническую сторону проекта. Все мы студенты минских вузов: Павел и Максим — из БГУ, а я — из БГЭУ.

Никита говорит, что этот бот разработан в первую очередь для тех, кто работает из дома либо находится на самоизоляции и нуждается в медикаментах, еде или любом другом товаре. Если жители одного дома оставят заявки, то они увидят сообщения друг друга.

— Мы хотим дать возможность людям связываться между собой онлайн и договариваться о бесконтактном обмене продуктами питания, масками, антисептиками, бытовой химией и прочими товарами со своими соседями, — поясняет парень. — Идея по созданию бота зародилась из ситуации, которая наблюдается в Европе и США, где большинство жителей находятся дома, магазины и аптеки пустуют, а в стране официально введен карантин. Наш продукт бесплатен, но по-настоящему ценным он станет тогда, когда им будет пользоваться много людей.

Мы даем людям дополнительную возможность обмениваться. Мы подумали, что в случае карантина такой инструмент был бы очень кстати. В трудные времена людям нужно надежное решение, которое работает. Поэтому мы приступили к реализации идеи немного заранее.

Как пользоваться чат-ботом

Все очень просто. Чтобы начать пользоваться ботом, нужно нажать start, а затем указать свое имя и адрес дома (без номера квартиры). Чтобы обменять что-либо, следует нажать на иконку с эмодзи сердечка и надписью «Начать обмен».



Так выглядит бот Covidex Bot

— Данные людей: город, улица, дом — нужны исключительно для поиска их соседей. Они больше нигде не используются. Любую информацию о человеке будут видеть только их соседи, и только в случае, если этот человек разместил товар на обмен. Как только пользователь этот «обмен» удаляет, данные для других пользователей, даже для соседей, снова становятся недоступны, — поясняет Никита. — Да, пока ботом пользуется мало людей. Этап привлечения пользователей — достаточно трудная для нас задача.

Мы изначально договорились, что не будем насильно приглашать в чат близких и друзей, так как нам интересно не собрать цифры для самообмана, а сделать продукт, который будет полезен. Иначе следует глобально менять подход. Понятно, что через собственные соцсети мы рассказали о своей наработке, но не просили обязательно вступать.

Друзей приглашали в формате «Привет, хочу тебя кое с кем познакомить». Если человек реагировал позитивно, то тогда, естественно, просили попробовать воспользоваться нашим инструментом, отправить фидбэк (все ли в порядке). А если ему или ей прямо понравилось, то помочь нам рассказать о боте — не более

Чат-бот доступен по ссылке .