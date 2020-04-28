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29 апреля Иван Лавринович проведет прямую телефонную линию
28.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
29 апреля помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Антонович ЛАВРИНОВИЧ в Гродненском городском исполнительном комитете проведет прямую телефонную линию.
На прямую линию можно будет обратиться по телефону 8 (0152) 72-05-01с 10.00 до 12.00.
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29 апреля помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Антонович ЛАВРИНОВИЧ в Гродненском городском исполнительном комитете...
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