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29 апреля Иван Лавринович проведет прямую телефонную линию

28.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

29 апреля Иван Лавринович проведет прямую телефонную линию

29 апреля помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Антонович ЛАВРИНОВИЧ в Гродненском городском исполнительном комитете проведет прямую телефонную линию.
 

На прямую линию можно будет обратиться по телефону 8 (0152) 72-05-01с 10.00 до 12.00.

https://grodnonews.by/

 
 
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29 апреля помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Антонович ЛАВРИНОВИЧ в Гродненском городском исполнительном комитете...
 
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