|
Десятки танкеров с нефтью скопились у берегов Калифорнии
Источник материала: ОНТ
Скопление десятков нефтяных танкеров у побережья Южной Калифорнии фиксирует береговая охрана США. Причина – перенасыщение рынка и дефицит свободного пространства в хранилищах.
Предполагается, что у калифорнийских берегов сейчас находится около 20 % мировых потребностей в «чёрном золоте». Скопления нефтеналивных танкеров замечены и также у берегов Мальты и Южной Африки. По мнению аналитиков, продавцы хранят там углеводороды в ожидании роста спроса и цен на нефть после окончания пандемии COVID-19.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скопление десятков нефтяных танкеров у побережья Южной Калифорнии фиксирует береговая охрана США. Причина – перенасыщение рынка и дефицит свободного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)