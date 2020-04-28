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Десятки танкеров с нефтью скопились у берегов Калифорнии

28.04.2020 09:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Десятки танкеров с нефтью скопились у берегов Калифорнии

Скопление десятков нефтяных танкеров у побережья Южной Калифорнии фиксирует береговая охрана США. Причина – перенасыщение рынка и дефицит свободного пространства в хранилищах.

Предполагается, что у калифорнийских берегов сейчас находится около 20 % мировых потребностей в «чёрном золоте». Скопления нефтеналивных танкеров замечены и также у берегов Мальты и Южной Африки. По мнению аналитиков, продавцы хранят там углеводороды в ожидании роста спроса и цен на нефть после окончания пандемии COVID-19.

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Скопление десятков нефтяных танкеров у побережья Южной Калифорнии фиксирует береговая охрана США. Причина – перенасыщение рынка и дефицит свободного...
 
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