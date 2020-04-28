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Виктор Шендерович: наверное, в положении сказано, что спортсмену нельзя критиковать Путина, а лизать его можно и даже надлежит

28.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Писатель и публицист Виктор Шендерович поделился соображениями по поводу интервью вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова, в котором тот критикует правительство России, и реакции на это интервью руководства самарского клуба.




Вратарь Евгений Фролов из футбольного клуба "Крылья Советов" критически отозвался о российском президенте Путине, — и клуб оштрафовал Фролова "согласно положению о дисциплинарных взысканиях".

Вот бы глянуть одним глазком в это положение. Наверное, оно запрещает футболистам высказываться на политические темы. Похвальная спортивная чистота!

Вот только железнодорожного футболиста Тарасова, заходившегося в приступе любви к Путину прямо на международном футбольном поле, оштрафовали, помнится, только под угрозой санкций УЕФА. И тренера-рецидивиста Черчесова по аналогичным многократным поводам почему-то пощадили, и никого из спортсменов-агитаторов не тронули ни разу…

Наверное, в положении сказано, что спортсмену нельзя критиковать Путина, а лизать его, без потери спортивной чести, спортсмену можно и даже надлежит.

Я рад за наш футбол и приветствую его высокие этические стандарты, — написал Шендерович в фейсбуке.
 
 
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Писатель и публицист Виктор Шендерович поделился соображениями по поводу интервью вратаря "Крыльев Советов" Евгения Фролова, в котором тот критикует...
 
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