Виктор Шендерович: наверное, в положении сказано, что спортсмену нельзя критиковать Путина, а лизать его можно и даже надлежит













Вратарь Евгений Фролов из футбольного клуба "Крылья Советов" критически отозвался о российском президенте Путине, — и клуб оштрафовал Фролова "согласно положению о дисциплинарных взысканиях".





Вот бы глянуть одним глазком в это положение. Наверное, оно запрещает футболистам высказываться на политические темы. Похвальная спортивная чистота!





Вот только железнодорожного футболиста Тарасова, заходившегося в приступе любви к Путину прямо на международном футбольном поле, оштрафовали, помнится, только под угрозой санкций УЕФА. И тренера-рецидивиста Черчесова по аналогичным многократным поводам почему-то пощадили, и никого из спортсменов-агитаторов не тронули ни разу…





Наверное, в положении сказано, что спортсмену нельзя критиковать Путина, а лизать его, без потери спортивной чести, спортсмену можно и даже надлежит.





Я рад за наш футбол и приветствую его высокие этические стандарты, — написал Шендерович в фейсбуке.



