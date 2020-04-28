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Условия ипотеки белорусские банки разработают к октябрю

28.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Условия ипотечного кредитования белорусские банки разработают к октябрю 2020 года, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

Дело в том, что в октябре вступит в силу Указ № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании», который 16 апреля подписал Президент Беларуси. С этого периода банки будут предлагать белорусам схему покупки готового жилья на вторичном рынке, доли собственности в квартире или доме, а также земельные участки в кредит под залог недвижимости. То есть нельзя будет взять в ипотеку квартиру, которая еще не зарегистрирована, и гарантией возврата денег банку будет служить залог, а не поручители.
 
Теги: Минск
 
 
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Условия ипотечного кредитования белорусские банки разработают к октябрю 2020 года, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал...
 
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