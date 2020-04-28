Условия ипотеки белорусские банки разработают к октябрю

Дело в том, что в октябре вступит в силу Указ № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании», который 16 апреля подписал Президент Беларуси. С этого периода банки будут предлагать белорусам схему покупки готового жилья на вторичном рынке, доли собственности в квартире или доме, а также земельные участки в кредит под залог недвижимости. То есть нельзя будет взять в ипотеку квартиру, которая еще не зарегистрирована, и гарантией возврата денег банку будет служить залог, а не поручители.