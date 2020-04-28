ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Во льдах Южного Полюса впервые обнаружили пластик

28.04.2020 09:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Во льдах Южного Полюса впервые обнаружили пластик

Ученые впервые обнаружили частицы микропластика в пробах антарктического ледника, сообщает Marine Pollution Bulletin.

В результате исследований ученые обнаружили содержание 96 частиц пластика (полиэтилена, полипропилена и нейлона) на литр воды.

Как сообщается, в этом регионе вода сезонна и мусор сюда мог попасть из Мирового океана. Ранее пластик находили в горах, грунтовых водах и даже на дне Марианской впадины. Попадание в арктические льды – первое в истории.

Фото: vistanews.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые впервые обнаружили частицы микропластика в пробах антарктического ледника, сообщает Marine Pollution Bulletin. В результате исследований ученые обнаружили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Суздальцев: Лукашенко хочет заразить как можно больше людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика