Во льдах Южного Полюса впервые обнаружили пластик

Источник материала: ОНТ

Ученые впервые обнаружили частицы микропластика в пробах антарктического ледника, сообщает Marine Pollution Bulletin .

В результате исследований ученые обнаружили содержание 96 частиц пластика (полиэтилена, полипропилена и нейлона) на литр воды.

Как сообщается, в этом регионе вода сезонна и мусор сюда мог попасть из Мирового океана. Ранее пластик находили в горах, грунтовых водах и даже на дне Марианской впадины. Попадание в арктические льды – первое в истории.

Фото: vistanews.ru





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