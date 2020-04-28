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Во льдах Южного Полюса впервые обнаружили пластик
Источник материала: ОНТ
Ученые впервые обнаружили частицы микропластика в пробах антарктического ледника, сообщает
В результате исследований ученые обнаружили содержание 96 частиц пластика (полиэтилена, полипропилена и нейлона) на литр воды.
Как сообщается, в этом регионе вода сезонна и мусор сюда мог попасть из Мирового океана. Ранее пластик находили в горах, грунтовых водах и даже на дне Марианской впадины. Попадание в арктические льды – первое в истории.
Фото: vistanews.ru
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Ученые впервые обнаружили частицы микропластика в пробах антарктического ледника, сообщает Marine Pollution Bulletin. В результате исследований ученые обнаружили...
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