7 предметов одежды, которые подходят только высоким девушкам

Источник материала: Полымя





Гардероб современной девушки наполнен разнообразной одеждой. Разные фасоны, цвета, текстуры, аксессуары… Уверены, что все предметы подходят вам, исходя из роста? Рассказываем о семи вариантах одежды, которые подходят только высоким девушкам.

Широкие ремни







Ремень является непременной частью гардероба, где есть брюки, платья, джинсы. Ремни, выглядящие как корсеты, подходят далеко не всем — только высоким. Девушкам с коротким туловищем данный предмет одежды не подходит: ремень перережет фигуру, визуально уменьшит рост, создаст неверные пропорции.

Ботильоны/ботфорты





Обувь выше колена выглядит сексуально, бесспорно. Маленький рост является противопоказанием к подобной одежде. Ботфорты смотрятся классно на высоких девушках. Лучше коротконогим выбрать туфли-лодочки с острым носом — это создаст ощущение длинных ног. Ботильоны с низким и глубоким вырезом хорошо подходят всем женщинам. Полусапожки по типу отлично смотрятся на высоких. Низким урезают длину ног.

Бойфренды длиной 7/8







Укороченные джинсы длиной до щиколотки хорош для девушек в зауженном варианте. Мешковатые брюки стоит оставить высоким. Особенно в сочетании с плоской подошвой.

Платье длиной до середины икр





Невысокая и длинноногая девушка в платье ниже колена по-разному будет выглядеть. Длина режет силуэт, укорачивая ноги. Низкий рост? Не расстраивайтесь, а возьмите подходящий вариант длины платья, оставив такие миди высоким дамам.

Кюлоты







Набирающие популярность кюлоты носят все кому не лень. Одежда подобного рода подходит только высоким девушкам. На низкорослых представительницах прекрасного пола кюлоты выглядят, мягко говоря, странно.

Огромные сумки







Подобный аксессуар смотрится нелепо в руках девушек небольшого роста. Они кажутся слишком большими, физически носить сумки огромного размера неудобно и тяжело. Стоит оставить их высоким дамам.

Одежда с крупным принтом

Крупный горох, цветы, другие узоры на одежде подходят высоким девушкам. Принт создаст ощущение, что женщина более хрупкая, чем есть на самом деле.

женский гардероб #одежда