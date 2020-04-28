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В Малоритском районе благодаря "поддержке с воздуха" предотвратили возгорание леса

28.04.2020 10:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 27 апреля 2020 года, в 16.19 при авиапатрулировании обнаружено возгорание леса Олтушского лесничества в квартале 35 выделе 31 на площади 0,03 га.

В Малоритском районе благодаря "поддержке с воздуха" предотвратили возгорание леса

Пожар оперативно потушен шестью работниками лесной охраны при помощи пожарной автомашины ЗИЛ — 131.

В Малоритском районе благодаря "поддержке с воздуха" предотвратили возгорание леса

Трактором МТЗ-82 с ПКЛ — 70 проведено опахивание места возгорания.

В Малоритском районе благодаря "поддержке с воздуха" предотвратили возгорание леса

В очередной раз напоминаем, что в Малоритском районе и по всей Брестской области действует запрет на посещение лесов.

В Малоритском районе благодаря "поддержке с воздуха" предотвратили возгорание леса

Нарушители привлекаются к административной ответственности.

В Малоритском районе благодаря "поддержке с воздуха" предотвратили возгорание леса

Информация и фото Малоритского лесхоза

 
 
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  Вчера, 27 апреля 2020 года, в 16.19 при авиапатрулировании обнаружено возгорание леса Олтушского лесничества в квартале 35 выделе 31 на площади 0,03 га. Пожар оперативно...
 
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