|
В Малоритском районе благодаря "поддержке с воздуха" предотвратили возгорание леса
28.04.2020 10:20 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера, 27 апреля 2020 года, в 16.19 при авиапатрулировании обнаружено возгорание леса Олтушского лесничества в квартале 35 выделе 31 на площади 0,03 га.
Пожар оперативно потушен шестью работниками лесной охраны при помощи пожарной автомашины ЗИЛ — 131.
Трактором МТЗ-82 с ПКЛ — 70 проведено опахивание места возгорания.
В очередной раз напоминаем, что в Малоритском районе и по всей Брестской области действует запрет на посещение лесов.
Нарушители привлекаются к административной ответственности.
Информация и фото Малоритского лесхоза
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 27 апреля 2020 года, в 16.19 при авиапатрулировании обнаружено возгорание леса Олтушского лесничества в квартале 35 выделе 31 на площади 0,03 га. Пожар оперативно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)