Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера, 27 апреля 2020 года, в 16.19 при авиапатрулировании обнаружено возгорание леса Олтушского лесничества в квартале 35 выделе 31 на площади 0,03 га.





Пожар оперативно потушен шестью работниками лесной охраны при помощи пожарной автомашины ЗИЛ — 131.





Трактором МТЗ-82 с ПКЛ — 70 проведено опахивание места возгорания.





В очередной раз напоминаем, что в Малоритском районе и по всей Брестской области действует запрет на посещение лесов.

Нарушители привлекаются к административной ответственности.





Информация и фото Малоритского лесхоза