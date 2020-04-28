На совещании в минувший четверг Александр Лукашенко сделал любопытное заявление.





«Правительству не стоит вмешиваться в деятельность министерства антимонопольного регулирования и торговли. Пускай министр со своими подчиненными принимает решения», – сказал руководитель страны.

Затем добавил:





«Надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги».









UDF.BY поинтересовался у экспертов, что за стоит за диковинным указанием Лукашенко. поинтересовался у экспертов, что за стоит за диковинным указанием Лукашенко.





«Целый ряд товаров может просто исчезнуть с полок магазинов. Ряд торговых предприятий ликвидируется»





Председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин отметил, что дело в недавних постановлениях МАРТ.





В конце марта было принято постановление №184 «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке», которое предусматривало введение жесткого госрегулирования цен на все потребительские товары. Но просуществовало оно всего несколько недель.





Уже 15 апреля МАРТ принял новое постановление № 30, в соответствии с которым установлен перечень только из 26 социально-значимых товаров, цены на которые в течение трех месяцев будут регулироваться государством. Документ был расценен как шаг вперед.





Предыдущее постановление №184 правительство отменило спустя два дня.





«Приказ взять под контроль цены МАРТ получил не от правительства, а от другой инстанции – у нас не одно правительство управляет страной. Но при падении белорусского рубля постановление №184, не согласованное с деловым сообществом, фактически делало заранее невыгодной всю торговлю. Мы, ведущие бизнес-ассоциации, написали по этому поводу коллективное письмо – и МАРТ нас понял. Вместо этого приняли другое постановление. Но опять-таки сделали не так, как мы рекомендовали», – рассказал, как развивались события, Карягин.





Он считает, что белорусская торговля может столкнуться с серьезной угрозой.





«Отсутствие комплексных, системных решений несет вред и потребителю, и самой торговле. Целый ряд товаров может просто исчезнуть с полок магазинов. Ряд торговых предприятий ликвидируется, а значит не будет плательщиков аренды, земельных налогов, уменьшится занятость», – предупредил Карягин.







