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Румасу дали по рукам: "Лукашенко лично дает указания, какие цены ограничивать"

28.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель страны потребовал от правительства не вмешиваться в деятельность… одного из министерств. В чем подоплека этого поручения?

Румасу дали по рукам: "Лукашенко лично дает указания, какие цены ограничивать"
На совещании в минувший четверг Александр Лукашенко сделал любопытное заявление.

«Правительству не стоит вмешиваться в деятельность министерства антимонопольного регулирования и торговли. Пускай министр со своими подчиненными принимает решения», – сказал руководитель страны.
Затем добавил:

«Надо сохранить ценовую устойчивость по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги».


UDF.BY поинтересовался у экспертов, что за стоит за диковинным указанием Лукашенко.

«Целый ряд товаров может просто исчезнуть с полок магазинов. Ряд торговых предприятий ликвидируется»


Председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин отметил, что дело в недавних постановлениях МАРТ.

В конце марта было принято постановление №184 «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке», которое предусматривало введение жесткого госрегулирования цен на все потребительские товары. Но просуществовало оно всего несколько недель.

Уже 15 апреля МАРТ принял новое постановление № 30, в соответствии с которым установлен перечень только из 26 социально-значимых товаров, цены на которые в течение трех месяцев будут регулироваться государством. Документ был расценен как шаг вперед.

Предыдущее постановление №184 правительство отменило спустя два дня.

«Приказ взять под контроль цены МАРТ получил не от правительства, а от другой инстанции – у нас не одно правительство управляет страной. Но при падении белорусского рубля постановление №184, не согласованное с деловым сообществом, фактически делало заранее невыгодной всю торговлю. Мы, ведущие бизнес-ассоциации, написали по этому поводу коллективное письмо – и МАРТ нас понял. Вместо этого приняли другое постановление. Но опять-таки сделали не так, как мы рекомендовали», – рассказал, как развивались события, Карягин.

Он считает, что белорусская торговля может столкнуться с серьезной угрозой.

«Отсутствие комплексных, системных решений несет вред и потребителю, и самой торговле. Целый ряд товаров может просто исчезнуть с полок магазинов. Ряд торговых предприятий ликвидируется, а значит не будет плательщиков аренды, земельных налогов, уменьшится занятость», – предупредил Карягин.



Экономист Лев Марголин назвал указание руководителя странным «очень интересным и необычным».

«Получается, что глава правительства Сергей Румас не может руководить министерством, которое входит в состав правительства. Это значит, что существует какой-то конфликт интересов между президентом (или Администрацией президента) и правительством», – считает Марголин.

Экономист полагает, что МАРТ принял постановление №184 не по своей воле.

«Не исключено, что Лукашенко лично дает прямые указания МАРТу, какие цены контролировать, какие цены ограничить и т.д. И не хочет, чтобы ему правительство в этом деле мешало», – сказал Марголин.

Добавим, что несколько лет назад Лукашенко в послании белорусскому народу и парламенту устроил публичный разнос нынешнему министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу.

«Отходя от задачи он заявил: вы знаете, мы больше не будем контролировать цены, мы будем больше ориентироваться на развитие конкуренции. Или может я плохо услышал или не понял что-то? Повторяю вам публично: ваша задача – контроль за ценообразованием», – сказал руководитель страны поднятому с места министру.

Комментируя указание Лукашенко правительству не вмешиваться в деятельность МАРТа, Марголин резюмировал: «Оно из разряда непонятных решений, которые не имеют ничего общего с рыночной экономикой».
 
 
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Руководитель страны потребовал от правительства не вмешиваться в деятельность… одного из министерств. В чем подоплека этого поручения?
 
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