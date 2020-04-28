Эксперт рассказал, как защитить свой смартфон от взлома хакеров

Источник материала: ОНТ

Утечка данных, записи разговоров с телефона, «слив» фотографий со смартфонов пользователей – нередкое явление, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев, передает РИА Новости.

Доступ к данным пользователям, по словам эксперта, может осуществляться при помощи большого количества технологий и на разных уровнях доступа. В том числе и на уровне производителя. Тогда возможности хакеров не ограничены: вплоть до дистанционного отключения устройства.

Избежать перехвата данных, по мнению Тимофеева, можно лишь с помощью полного шифрования входящих и исходящих информационных потоков.





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