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Эксперт рассказал, как защитить свой смартфон от взлома хакеров
Источник материала: ОНТ
Утечка данных, записи разговоров с телефона, «слив» фотографий со смартфонов пользователей – нередкое явление, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев,
Доступ к данным пользователям, по словам эксперта, может осуществляться при помощи большого количества технологий и на разных уровнях доступа. В том числе и на уровне производителя. Тогда возможности хакеров не ограничены: вплоть до дистанционного отключения устройства.
Избежать перехвата данных, по мнению Тимофеева, можно лишь с помощью полного шифрования входящих и исходящих информационных потоков.
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Утечка данных, записи разговоров с телефона, «слив» фотографий со смартфонов пользователей – нередкое явление, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры...
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