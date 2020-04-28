Уникальные редкие растения (всего 23 взрослых дерева) спасают в Беловежской пуще учёные

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудники научного отдела провели инвентаризацию состояния популяции охраняемого вида растений – пихты белой (Abies alba), который имеет в нашей стране охранный статус I (вид, находящийся на грани исчезновения).





Данное естественное местообитание располагается в урочище Тисовик Никорского лесничества и является единственным в нашей стране. Впервые произрастание этого вида в Беловежской пуще было выявлено в начале XIX столетия и данные о нем были опубликованы профессором Горским в 1829 году.

К настоящему времени сохранилось только 23 взрослых дерева возрастом 80-200 лет. В целях защиты естественного возобновления пихты от поедания дикими копытными местообитание в середине 90-хх годов прошлого столетия было огорожено сплошным сетчатым забором высотой около 2 метров, после чего начался активный рост пихтового подроста.

По итогам проведенной инвентаризации было выявлено 15 молодых экземпляров пихты, чьи размеры достигли перечетных (толщина ствола – 6 см и более).

Каждому новому экземпляру присвоен идентификационный номер, произведен замер основных показателей и картирование на схеме, что необходимо для проведения последующих этапов инвентаризации.