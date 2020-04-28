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В Брестском райисполкоме состоялось экстренное заседание комиссии по ЧС. Что решали?

28.04.2020 10:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с неблагоприятной пожароопасной обстановкой в экосистемах в Брестском районном исполнительном комитете состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории района.

В Брестском райисполкоме состоялось экстренное заседание комиссии по ЧС. Что решали?

В целях обеспечения постоянного контроля за складывающейся обстановкой в отношении пожарной безопасности комиссией принято решение организовать проведение комиссионных рейдовых мероприятий в составе работников Брестского РОЧС, ГЛХУ «Брестский лесхоз», Брестского РОВД, Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, с задействованием всех имеющихся средств фиксации, руководителям районных служб и субъектов хозяйствования обеспечить постоянную готовность сил и средств для тушения пожаров согласно плана привлечения сил и средств для ликвидации ЧС, довести до сведения руководителей, должностных лиц организаций и населения района информацию об ответственности за нарушения законодательства о пожарной безопасности, установленной в соответствии со статьями 218, 304 Уголовного кодекса Республики Беларусь, статьями 15.29, 15.57, 15.58, 18.11 и 23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Также комиссией сделан акцент на проведении информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации, на сайтах организаций, при наличии технической возможности посредством сигнальных громкоговорящих устройств вопросов о введении (отмене) ограничений или запретов на пребывание в лесах; недопустимости выжигания сухой растительности; соблюдении требований безопасности при разведении костров и сжигании мусора; причинах и последствиях пожаров, обусловленных загоранием сухой растительности на землях всех категорий.

В Брестском райисполкоме состоялось экстренное заседание комиссии по ЧС. Что решали?

В Брестском райисполкоме состоялось экстренное заседание комиссии по ЧС. Что решали?

 
 
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