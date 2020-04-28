|
Повысят пенсии и пособия, изменят лимиты на посылки, для тунеядцев подорожают ЖКУ. Изменения мая
Источник материала: Tut.by
В Беларуси с 1 мая вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии и пособия при рождении детей, а также бюджет прожиточного минимума. Также подорожают некоторые марки сигарет и изменятся лимиты на товары из-за границы. Власти также к Дню труда — 1 мая — введут новшество для тунеядцев — будут брать с них по полным тарифам за отопление и газ. Беларусбанк с 1 мая
Некоторые пенсионеры получат прибавку
В Беларуси с 1 мая
С 1 мая
Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 мая вырастет с 119,94 до 123,39 рубля.
С 1 мая также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Повысят пособия при рождении детей
С мая
Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 мая 2 467,8 рубля (сейчас — 2 398,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 454,92 рубля (сейчас — 3 358,18 рубля).
Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) увеличится до 123,39 рубля (сейчас — 119,94 рубля).
Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 246,78 рубля (сейчас — 239,87 рубля).
Вырастет коммуналка для иждивенцев
С 1 мая белорусы, которые попали в базу незанятого в экономике населения,
С
Власти ранее
В Беларуси насчитали около полумиллиона не занятых в экономике,
Напомним, после запуска базы не занятых в экономике «
Небольшое объявление от реакции FINANCE.TUT.BY (уточним, что ниже будет продолжение текста про майские изменения). 17 мая заканчивается прием историй от наших читателей на конкурс под названием
Для участия нужно прислать документ в формате doc или docx на электронный адрес: olga. antipenko@tutby.com с пометкой «Антикризисный бюджет». Или написать нам Если ваша организация задерживает выплату зарплат, выплачивает меньше минималки в телеграм @bobkov_tut или в
Успеть уплатить подоходный налог
Белорусам, которые в 2019 году получили доходы, подлежащие декларированию, нужно было до 31 марта (включительно)
Напомним, президентским указом № 143, которым
Изменятся лимиты на товары из-за границы
С 1 мая власти
То есть белорусы, если изменения введут, смогут ежемесячно получать без уплаты пошлин неограниченное число посылок из-за рубежа. Главное условие — чтобы они вписывались в разовые беспошлинные лимиты в 22 евро и 10 килограммов.
Также отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.
С 1 января 2019 года белорусы, путешествующие наземным транспортом,
Подорожают некоторые сигареты
С 1 мая
Беларусбанк изменяет некоторые комиссии
С 1 мая Беларусбанк
Беларусбанк изменяет размер комиссии за просмотр баланса в устройствах Белагропромбанка и БПС-Сбербанка. Если сейчас она составляет 0,2 рубля, 0,1 доллара/евро, 6 российских рублей соответственно, то с 1 мая — 0,35 рубля, 0,2 доллара/евро, 10 российских рублей соответственно.
С 1 мая для минчан вырастет сбор за срочное оформление (перевыпуск, обновление, изготовление дубликата) дебетовой карточки — с 20 до 25 рублей. Уточним, что это вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению за обслуживание карточки или дополнительно к вознаграждению за перевыпуск (обновление, изготовление дубликата) карточки.
С 1 мая вырастет вознаграждение за перевыпуск карточки в случае утери или хищения (как самой карточки, так и ее реквизитов), а также изготовление дубликата. Новшества касаются как «пластика» для использования только в Беларуси, так и отдельных видов международных карточек.
Пенсионеры смогут со скидкой ездить в некоторых поездах
Для пенсионеров с 1 мая
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY сделал подборку изменений мая, которые могут повлиять на толщину наших кошельков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)