Повысят пенсии и пособия, изменят лимиты на посылки, для тунеядцев подорожают ЖКУ. Изменения мая

Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 мая вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии и пособия при рождении детей, а также бюджет прожиточного минимума. Также подорожают некоторые марки сигарет и изменятся лимиты на товары из-за границы. Власти также к Дню труда — 1 мая — введут новшество для тунеядцев — будут брать с них по полным тарифам за отопление и газ. Беларусбанк с 1 мая вводит изменения по размеру комиссий по операциям с платежными карточками. FINANCE.TUT.BY сделал подборку изменений мая, которые могут повлиять на толщину наших кошельков.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Некоторые пенсионеры получат прибавку

В Беларуси с 1 мая повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 246,78 рубля. То есть прибавка составит 6,91 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца июля этого года. Пересмотрят в мае также минимальные потребительские бюджеты. Это предусмотрено постановлением Минтруда № 39.

С 1 мая повысят минимальные трудовые и социальные пенсии, они привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. К примеру, соцпенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства вырастет с 263,86 до 271,46 рубля, инвалидам с детства 2-й группы — с 227,88 до 234,44 рубля, инвалидам 3-й группы — с 179,9 до 185,09 рубля.

Социальная пенсия по возрасту, которую мужчинам назначают в 65 лет, а женщинам — в 60 лет, с 1 мая вырастет с 119,94 до 123,39 рубля.

С 1 мая также поднимут надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Повысят пособия при рождении детей

С мая изменятся также размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей.

Единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка с 1 мая 2 467,8 рубля (сейчас — 2 398,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 3 454,92 рубля (сейчас — 3 358,18 рубля).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) увеличится до 123,39 рубля (сейчас — 119,94 рубля).

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 246,78 рубля (сейчас — 239,87 рубля).

Вырастет коммуналка для иждивенцев

С 1 мая белорусы, которые попали в базу незанятого в экономике населения, будут полностью оплачивать отопление и газ. Ранее планировалось , что это произойдет с октября 2019 года, но власти перенесли срок.

С января 2019 года иждивенцы по полным тарифам оплачивают горячее водоснабжение.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Власти ранее прогнозировали , что «тунеядские» жировки получат 54 тысячи человек. Их присылают тем, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры.

В Беларуси насчитали около полумиллиона не занятых в экономике, сообщила в начале декабря 2018 года министр труда Ирина Костевич. Ранее в ведомстве прогнозировали число не занятых в экономике вдвое меньше — около 250 тысяч.

Напомним, после запуска базы не занятых в экономике « обнаружилось много ошибок , начались звонки от людей, которые попали в базу случайно, среди них — и трудоустроенные , и пенсионеры . Как сообщало издание mlyn.by, также встречались истории, когда человек давно уехал за границу или его уже нет в живых, а в базу тунеядцев он все равно попал. В базу включили девушку, которая 20 лет назад погибла в давке на Немиге.

Небольшое объявление от реакции FINANCE.TUT.BY (уточним, что ниже будет продолжение текста про майские изменения). 17 мая заканчивается прием историй от наших читателей на конкурс под названием «Антикризисный бюджет» . Победитель получит денежный приз в 300 рублей. Предусмотрен также поощрительный денежный приз. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно прислать в редакцию рассказ о том, как ваша семья планирует бюджет, как расходует деньги и как эта ситуация изменилась в последнее время. Подробнее про условия участия читайте по ссылке .

Для участия нужно прислать документ в формате doc или docx на электронный адрес: olga. antipenko@tutby.com с пометкой «Антикризисный бюджет». Или написать нам Если ваша организация задерживает выплату зарплат, выплачивает меньше минималки в телеграм @bobkov_tut или в Facebook ). Будем рады вашим историям!

Успеть уплатить подоходный налог

Белорусам, которые в 2019 году получили доходы, подлежащие декларированию, нужно было до 31 марта (включительно) подать декларацию . Подоходный налог, который насчитали на основании представленной декларации за 2019 год, нужно уплатить не позже 1 июня.

Напомним, президентским указом № 143, которым ввели меры поддержки экономики и соцсферы, для некоторых белорусов продлили срок подачи деклараций по подоходному налогу до конца апреля. Это касается доходов, которые прописаны в пункте 1 статьи 219 Налогового кодекса. Среди них в том числе:

полученные за границей доходы;

поступления от дарения или в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно (в пределах установленных лимитов);

возвращенные страховые взносы на дополнительную пенсию (если ранее получили налоговый вычет);

доходы от физлиц и организаций, которые не являются налоговыми агентами Беларуси.

Изменятся лимиты на товары из-за границы

С 1 мая власти ввели изменения по посылкам из-за границы и ввозу товаров из-за рубежа. Отменяется месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности. При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес — 10 кг.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

То есть белорусы, если изменения введут, смогут ежемесячно получать без уплаты пошлин неограниченное число посылок из-за рубежа. Главное условие — чтобы они вписывались в разовые беспошлинные лимиты в 22 евро и 10 килограммов.

Также отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.

С 1 января 2019 года белорусы, путешествующие наземным транспортом, могут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. При въезде чаще 1 раза в 3 месяца лимиты сократили до 300 евро и 20 кг.

Подорожают некоторые сигареты

С 1 мая вырастут цены на многие марки сигарет. Цены повышают Гродненская табачная фабрика «Неман» и ООО «Табак-Инвест», подорожают и импортные сигареты. Также в продаже появятся новые марки сигарет.

Беларусбанк изменяет некоторые комиссии

С 1 мая Беларусбанк вводит изменения по размеру комиссий по операциям с платежными карточками. Об этом сообщается на сайте банка. К примеру, Беларусбанк повышает сбор за просмотр баланса в банкоматах некоторых банков, а также повышает комиссию за дубликат карточки.

Беларусбанк изменяет размер комиссии за просмотр баланса в устройствах Белагропромбанка и БПС-Сбербанка. Если сейчас она составляет 0,2 рубля, 0,1 доллара/евро, 6 российских рублей соответственно, то с 1 мая — 0,35 рубля, 0,2 доллара/евро, 10 российских рублей соответственно.

С 1 мая для минчан вырастет сбор за срочное оформление (перевыпуск, обновление, изготовление дубликата) дебетовой карточки — с 20 до 25 рублей. Уточним, что это вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению за обслуживание карточки или дополнительно к вознаграждению за перевыпуск (обновление, изготовление дубликата) карточки.

С 1 мая вырастет вознаграждение за перевыпуск карточки в случае утери или хищения (как самой карточки, так и ее реквизитов), а также изготовление дубликата. Новшества касаются как «пластика» для использования только в Беларуси, так и отдельных видов международных карточек.

Пенсионеры смогут со скидкой ездить в некоторых поездах

Для пенсионеров с 1 мая введут уже привычную 50-процентную скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Льгота будет действовать до конца сентября, то есть на время сезонных сельскохозяйственных работ.