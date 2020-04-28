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Пинчанка «сдала» дальнобойщиков, которые заправлялись на АЗС
28.04.2020 10:20 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В редакцию Медиа-Полесья обратилась пинчанка с просьбой помочь разобраться в ситуации.
— На вашем сайте читала, что дальнобойщики в Пинском районе могут останавливаться
Как было написано
В это время на заправку приехал ещё один грузовик и тоже на польских номерах. Следом за ним – наряд милиции. Сотрудник вышел и сразу направился к водителю для проверки документов. У второго сотрудника милиции я спросила: «Можно ли дальнобойщикам останавливаться на заправках?». Сотрудник ответил: «Сейчас проверим документы и выясним».
После разговора я так и не поняла: остановившись на заправке по пути следования, нарушили
Корреспондент Медиа-Полесья обратилась на «горячую линию» Транспортной инспекции по номеру 8 (017) 286-76-96. Сотрудник сообщил, что согласно п. 1.2. водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через территорию Республики Беларусь обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств. На других заправках, которые находятся на пути их следования, ни останавливаться, ни заправляться они не могут.
Проверка документов
Как рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук, под требование постановления №171 Совета министров попадают автомобили на иностранной регистрации, которые следуют транзитом по территории Республики Беларусь.
— На сегодняшний день на территории нашей страны и Брестской области, в частности, есть организации, которые осуществляют свою предпринимательскую деятельность на грузовых автомобилях с иностранными регистрационными номерами и перевозят грузы по территории страны. Они под действия постановления не попадают.
В описанной ситуации ваша читательница поступила очень правильно, как сознательная гражданка, которая переживает за здоровье окружающих. Сотрудники
Сверка номеров
Напоминаем нашим читателям, о фактах нарушения водителями-международниками постановления Совмина №171 можно сообщать по тел. 102 или в транспортную инспекцию по тел. 8 (017) 286-76-96.
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В редакцию Медиа-Полесья обратилась пинчанка с просьбой помочь разобраться в ситуации. — На вашем сайте читала, что дальнобойщики в Пинском районе могут...
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