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Пинчанка «сдала» дальнобойщиков, которые заправлялись на АЗС

28.04.2020 10:20 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В редакцию Медиа-Полесья обратилась пинчанка с просьбой помочь разобраться в ситуации.

Пинчанка «сдала» дальнобойщиков, которые заправлялись на АЗС

— На вашем сайте читала, что дальнобойщики в Пинском районе могут останавливаться только на заправке в районе деревни Посеничи. В воскресенье, 27 апреля, ехала на дачу и решила заправиться на заправке «Лукойл» на трассе Р-6 в столинском направлении. В это время на 4-ой заправке стояла фура с польскими номерами. К ней подъехала машина, водитель фуры передал мужчине какие-то коробки.

Пинчанка «сдала» дальнобойщиков, которые заправлялись на АЗС

Как было написано в обращении Минтранса, о фактах нарушения водителями-международниками постановления Совмина №171 сообщать по тел. 102 или в транспортную инспекцию. Я позвонила в милицию. Сотрудник записал мои данные и сообщил, что сейчас на место приедет патруль. Пока я разговаривала по телефону, фура заправилась и уехала в сторону Столина. Но я решила дождаться милицию.

Пинчанка «сдала» дальнобойщиков, которые заправлялись на АЗС

В это время на заправку приехал ещё один грузовик и тоже на польских номерах. Следом за ним – наряд милиции. Сотрудник вышел и сразу направился к водителю для проверки документов. У второго сотрудника милиции я спросила: «Можно ли дальнобойщикам останавливаться на заправках?». Сотрудник ответил: «Сейчас проверим документы и выясним».

Пинчанка «сдала» дальнобойщиков, которые заправлялись на АЗС

После разговора я так и не поняла: остановившись на заправке по пути следования, нарушили водители фур постановление №171 Совмина или нет?

Корреспондент Медиа-Полесья обратилась на «горячую линию» Транспортной инспекции по номеру 8 (017) 286-76-96. Сотрудник сообщил, что согласно п. 1.2. водители, выполняющие транзитные автомобильные перевозки грузов через территорию Республики Беларусь обязаны проезжать только по республиканским автомобильным дорогам, на которых возможна остановка (стоянка) для отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств. На других заправках, которые находятся на пути их следования, ни останавливаться, ни заправляться они не могут.

Пинчанка «сдала» дальнобойщиков, которые заправлялись на АЗС

Проверка документов

Как рассказала официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук, под требование постановления №171 Совета министров попадают автомобили на иностранной регистрации, которые следуют транзитом по территории Республики Беларусь.

— На сегодняшний день на территории нашей страны и Брестской области, в частности, есть организации, которые осуществляют свою предпринимательскую деятельность на грузовых автомобилях с иностранными регистрационными номерами и перевозят грузы по территории страны. Они под действия постановления не попадают.

В описанной ситуации ваша читательница поступила очень правильно, как сознательная гражданка, которая переживает за здоровье окружающих. Сотрудники ГАИ прибыли на место в течение 2-х минут и разобрались: действительно ли это транспортное средство следовало транзитом или осуществляло перевозку грузов по территории страны. После проверки документов было установлено, что водители большегрузов закон не нарушали.

Пинчанка «сдала» дальнобойщиков, которые заправлялись на АЗС

Сверка номеров

Напоминаем нашим читателям, о фактах нарушения водителями-международниками постановления Совмина №171 можно сообщать по тел. 102 или в транспортную инспекцию по тел. 8 (017) 286-76-96.

 
 
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  В редакцию Медиа-Полесья обратилась пинчанка с просьбой помочь разобраться в ситуации. — На вашем сайте читала, что дальнобойщики в Пинском районе могут...
 
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