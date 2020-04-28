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Президент КХЛ рассказал о задержках по зарплате в минском «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью
— Какую сумму должен игрокам «Амур» и есть ли долги у других клубов?
— «Амур» полностью погасил задолженность перед игроками. Думаю, в следующем сезоне ситуация с долгами у этого клуба не повторится. На сегодня незначительные задержки есть у «Салавата Юлаева» и минского «Динамо».
— Минское и рижское «Динамо» — худшие команды КХЛ по результатам. Является ли актуальным вопрос об их дальнейшем нахождении в лиге?
— Кто-то должен занять последнее место. К результатам приводит совокупность факторов, и они не всегда говорят о том, что какие-то клубы не соответствуют уровню лиги. Минское и рижское «Динамо» — самобытные и интересные команды. Посмотрите, например, на посещаемость в Минске. За последние три сезона средняя посещаемость всех матчей лиги, к слову, неизменно растет.
Напомним, что в прошлом году минское «Динамо» впервые в истории заняла последнее место в КХЛ. Глава Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов
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Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью РБК рассказал, в каких клубах КХЛ есть задержки по зарплате, а также отметил высокую посещаемость матчей минского...
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