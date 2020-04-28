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Гомельская епархия прокомментировала спор об иконах, похищенных из храма в Добрушском районе

28.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Возник вопрос, кому принадлежат образы: церкви или семье, у которой они некоторое время хранились.




Напомним, 25 сентября в деревне Дубровка правоохранители задержали подозреваемого в воровстве. Из местного храма унесли иконы Пресвятой Богородицы “Скоропослушница” и Святителя Николая Чудотворца. Особую ценность представляет чудотворный образ “Скоропослушницы”, написанный в начале XX века. По оценке государственной экспертизы, эта икона стоит 20 тысяч белорусских рублей, но российский коллекционер готов был заплатить вору около 30 тысяч долларов. 

18 марта состоялось первое слушание по уголовному делу о воровстве икон из храмов. Органы предварительного следствия потерпевшей стороной признали пенсионерку Анну Даниловну − ее семья хранила иконы какое-то время. 

− Нам не понятно, почему Анну Даниловну признали потерпевшей, ведь иконы похищены из местного храма, − отметила главный юрисконсульт Гомельской епархии Белорусской православной церкви Леся Чирва. − При этом предварительное следствие не взяло документы у настоятеля, а просто оттолкнулось от слов Анны Даниловны и признало ее потерпевшей. Хотя она заявила о праве только после оценки, когда узнала стоимость иконы. 

Гомельская епархия подала ходатайство о том, что написанные образы − собственность Белорусской православной церкви. 

− Епархия предоставила описи имущества храма от 2013 и 2019 годов, в которых значатся иконы, − говорит Леся Чирва. − Да и Белорусская православная церковь никогда не теряла право собственности. Во времена гонений иконы просто находились на хранении у людей. Они пробыли у трех-четырех семей, последней стала мать Анны Даниловны. И хотя она говорит, что иконы достались в дар по наследству, документов соответствующих не имеет. 

Архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан добавил: если иконы принадлежат физическому лицу, верующие их фактически утрачивают. 

− Их можно будет перемещать куда угодно, но если икона − собственность Белорусской православной церкви, то она останется в церкви, − резюмировал архиепископ. 

Сейчас образы хранятся в Гомельской епархии. Судебное слушание пройдет 4 мая.
 
 
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Возник вопрос, кому принадлежат образы: церкви или семье, у которой они некоторое время хранились.
 
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