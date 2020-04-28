«Никто в Forbes не умеет считать»: Канье Уэст считает, что издание в три раза занизило размер его состояния

Источник материала: ОНТ

Издание Forbes оценило cостояние американского репера Канье Уэста в $1,3 млрд, однако сам исполнитель с подсчетами не согласен.

Канье Уэст уже давно мечтал попасть в заветный список богатейших людей мира, объясняя свое отсутствие в нем выражением расизма со стороны журнала. После того, как Forbes опубликовал новый список миллиардеров, репер опять себя в нем не нашел и прислал в редакцию документы, подтверждающие свое финансовое благосостояние.

Журнал изучил материалы и пришел к выводу, что основным активом артиста является линия одежды Yeezy, которую Канье запустил с Adidas в 2013 году. Издание оценилао этот бренд в $1,26 млрд. Стоимость остальных активов исполнителя, по версии Forbes, составляет $125 млн. В него входят музыкальный лейбл репера GOOD Music, недвижимость, вложения в фондовый рынок, сумма на счетах в банках и коллекция автомобилей. При этом журнал заявил о решенни учитывать лишь 50% стоимости вышеперечисленных активов в силу их неликвидности, а также принимая в расчет долг артиста в размере $100 млн.





Исполнитель остался недоволен публикацией: «У меня не $1 млрд, поскольку никто в Forbes не умеет считать, я просто скажу, что у меня $3,3 млрд».

Канье Уэст является одним из рекордсменов по количеству наград Grammy. В его коллекции – 21 статуэтка.

Фото: Instagram.com/kanyewestt_official

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