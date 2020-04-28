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Нидерланды? Не, не слышали... На даче в окрестностях Бреста время тюльпанов и ещё кот и бегемот

28.04.2020 12:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Длинные выходные, хорошая погода! Куда ещё податься, как не на дачу. Тем более без регулярного полива земля на фазенде будет выглядеть как прерии в засушливый сезон.

Нидерланды? Не, не слышали... На даче в окрестностях Бреста время тюльпанов и ещё кот и бегемот

Яркие, разноцветные тюльпаны радуют глаз. Однако ещё неделя такой погоды и от нынешнего великолепия не останется и следа. Работы хватает: посадка рассады, прополка, обрезка и прореживание деревьев и кустарников.

Нидерланды? Не, не слышали... На даче в окрестностях Бреста время тюльпанов и ещё кот и бегемот

Наверное, из-за обилия кошек практически не видно и не слышно птиц. Удалось сфотографировать лишь одну пичужку, ковырявшуюся на ветке давно засохшего грецкого ореха. Думал, что она жучков выковыривает из-под коры. Когда рассмотрел на «компе» фото, то оказалось, что птичка драла лыко для постройки гнезда. У каждого свои весенние заботы.

Нидерланды? Не, не слышали... На даче в окрестностях Бреста время тюльпанов и ещё кот и бегемот

Несколько лет точил зуб на вышеупомянутый грецкий орех. Дерево давно засохло, почернело, местами отвалилась кора, а одна из веток могла упасть на линию электропередач. В общем, не украшало пейзаж, даже на нервы действовало. Взял лестницу, ножовку и думал хоть немного его обкорнать.

Нидерланды? Не, не слышали... На даче в окрестностях Бреста время тюльпанов и ещё кот и бегемот

Кстати древесина у него очень твёрдая – топор отскакивает. Спасибо доброму соседу, у которого нашлась острая бензопила, буксировочный фал, толстая верёвка. Справились менее чем за час, обрезали так, что осталась одна рогатка, которая никому не мешает. Дальше подумаем, что делать с остатками древа. Можно придумать нечто дизайнерское, надо бы прошерстить интернет.

 
 
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  Длинные выходные, хорошая погода! Куда ещё податься, как не на дачу. Тем более без регулярного полива земля на фазенде будет выглядеть как прерии в засушливый...
 
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