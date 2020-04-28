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Национальную популяцию пчел возрождают в Беларуси
28.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У пчеловодов Беларуси новый сезон. Некоторые уже даже успели оценить вкус первого меда. Тем временем ученые взялись за изучение национальной популяции, чтобы возродить местную пчелу, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Превращение из яйца в крылатую труженицу всего за три недели. Молодая пчела сразу включается в работу. В ульях уже пробудились после зимней спячки. В этих сотах апрельский мед. Нектар с ивы и клена. Но в банки он не попадет. Это корм для пчел.
Это экспериментальная пасека Института пчеловодства. Здесь 65 пчелиных семей. В каждой около ста тысяч особей. Все породы завозные. Ведь местные почти исчезли 10 тысяч лет назад. Тогда территорию Беларуси накрыл громадный ледник.
Дмитрий Рахматулин – пчеловод в седьмом поколении. Возродить национальную популяцию – мечта. Восточноевропейские пчелы отличаются темной окраской и агрессивным нравом. На поиски пчеловод отправился в Полесский радиационно-биологический заповедник.
«Из 700 особей выделены пять семей, которые соответствуют по морфометрическим признакам стандарту среднерусской породы нашей полесской популяции. Идет активное размножение этих пчел. Матки завозим на Полесский заповедник, они подсаживаются на пасеки, чтобы насытить территории чистопородным трутнем», – указал Дмитрий Рахматулин.
За изучение пчел взялись и белорусские генетики. Проект пилотный. Методику пока только осваивают. Из клетки насекомых выделяют ДНК. Данные расшифровывают на генетическом анализаторе.
«ДНК есть везде. Даже в крыле у пчелы. Просто в мышцах концентрация выше. И мы можем узнать, откуда эта пчела, так как в ДНК есть консервативные участки, которые соответствуют определенному виду пчелы», – отметила младший научный сотрудник Института генетика и цитологии Национальной академии наук Беларуси Анастасия Царь.
За время проекта – он рассчитан на год – ученые изучат, какие породы обитают на белорусских пасеках, и начнут создавать генетические паспорта пчел.
Специалисты объясняют: изучать пчел сейчас просто необходимо. Во всем мире пугающая тенденция:
В планах белорусских пчеловодов и ученых создать заповедник по охране местной пчелы.
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В планах белорусских пчеловодов и ученых создать заповедник по охране местной пчелы.
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