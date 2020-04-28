Национальную популяцию пчел возрождают в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

У пчеловодов Беларуси новый сезон. Некоторые уже даже успели оценить вкус первого меда. Тем временем ученые взялись за изучение национальной популяции, чтобы возродить местную пчелу, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Превращение из яйца в крылатую труженицу всего за три недели. Молодая пчела сразу включается в работу. В ульях уже пробудились после зимней спячки. В этих сотах апрельский мед. Нектар с ивы и клена. Но в банки он не попадет. Это корм для пчел.

Это экспериментальная пасека Института пчеловодства. Здесь 65 пчелиных семей. В каждой около ста тысяч особей. Все породы завозные. Ведь местные почти исчезли 10 тысяч лет назад. Тогда территорию Беларуси накрыл громадный ледник.

«Впервые с местной пчелой я встретился очень давно. Меня впервые пчела ужалила в шесть месяцев на пасеке моего деда, колхозного пчеловода. Были отдельные семьи, которые выделялись. Пчела была темная, небольшая, они прилетали из леса. У них был специфический вкус меда. Это мой вкус детства», – рассказал заведующий отраслевой лабораторий пчеловодства Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси Дмитрий Рахматулин.

Дмитрий Рахматулин – пчеловод в седьмом поколении. Возродить национальную популяцию – мечта. Восточноевропейские пчелы отличаются темной окраской и агрессивным нравом. На поиски пчеловод отправился в Полесский радиационно-биологический заповедник.

«Из 700 особей выделены пять семей, которые соответствуют по морфометрическим признакам стандарту среднерусской породы нашей полесской популяции. Идет активное размножение этих пчел. Матки завозим на Полесский заповедник, они подсаживаются на пасеки, чтобы насытить территории чистопородным трутнем», – указал Дмитрий Рахматулин.

За изучение пчел взялись и белорусские генетики. Проект пилотный. Методику пока только осваивают. Из клетки насекомых выделяют ДНК. Данные расшифровывают на генетическом анализаторе.

«ДНК есть везде. Даже в крыле у пчелы. Просто в мышцах концентрация выше. И мы можем узнать, откуда эта пчела, так как в ДНК есть консервативные участки, которые соответствуют определенному виду пчелы», – отметила младший научный сотрудник Института генетика и цитологии Национальной академии наук Беларуси Анастасия Царь.

За время проекта – он рассчитан на год – ученые изучат, какие породы обитают на белорусских пасеках, и начнут создавать генетические паспорта пчел.

«Мы сможем выявлять чистопородность. Очень важно, чтобы на пасеке были пчелы одной породы. Так как скрещивание ведет к тому, что падает продуктивность пчелы, падает ее устойчивость к неблагоприятным факторам среды. Она хуже зимует, хуже собирает мед», – указала заместитель директора Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Елена Гузенко.

Специалисты объясняют: изучать пчел сейчас просто необходимо. Во всем мире пугающая тенденция: эти насекомым массово гибнут. И если ситуацию не изменить, то человечество ждет голод. Некому будет опылять растения. А значит, не будет и урожая.

В планах белорусских пчеловодов и ученых создать заповедник по охране местной пчелы.