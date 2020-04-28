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В Беларуси хотят ввести новые изменения по посылкам из-за границы
Источник материала: Tut.by
В Беларуси могут ввести очередные изменения, которые касаются посылок из-за границы. Сейчас специалисты ГТК и Минздрава рассматривают возможность расширить перечень заболеваний, при наличии которых белорусы могут заказывать из-за границы посылки с медоборудованием и продуктами питания по повышенным лимитам — на 200 евро за одно почтовое отправление. Напомним, для остальных белорусов разовая норма посылки по стоимости составляет 22 евро.
Сейчас в числе заболеваний, при наличии которых разрешено заказывать из-за границы медобрудование и продукты питания на 200 евро и весом до 31 килограмма без уплаты таможенных платежей, значатся в том числе буллезный эпидермолиз; сахарный диабет; фенилкетонурия; нарушения обмена тирозина (тирозинемия); болезнь «кленового сиропа» (лейциноз); другие виды нарушения обмена веществ аминокислот с разветвленной цепью; (метилмалоновая ацидемия и пропионовая ацидемия); нарушения обмена серосодержащих аминокислот (гомоцистинурия); нарушения обмена лизина и гидроксилизина (глутаровая ацидемия тип 1); нарушения обмена жирных кислот.
Белорусам с этими заболеваниями по состоянию здоровья зачастую приходится заказывать из-за границы медобрудование и продукты питания.
В Беларуси с 1 января 2019 года
Напомним, с 1 мая власти
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В Беларуси могут ввести очередные изменения, которые касаются посылок из-за границы. Сейчас специалисты ГТК и Минздрава рассматривают возможность расширить...
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