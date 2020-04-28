Определить недостаток витамина В1 можно по движению глаз

Горизонтальный оптокинетический нистагм – состояние, при котором глаза совершают повторяющиеся неконтролируемые движения, может быть одним из ранних признаковв организме витамина В1 (тиамина). Его дефицит может приводить к перманентным неврологическим изменениям и ранней смерти.

Исследователь из Медицинского колледжа Университета Иллинойса представил случай 29-летней женщины, которая была госпитализирована с частой рвотой, длившейся две недели. В больнице пациентка пожаловалась на головокружение, отсутствие фокусировки на предметах. У женщины присутствовал нистагм, характерный для дисфункции нейронного интегратора, расположенного у четвертого желудочка головного мозга. Недостаток витамина В1, по-видимому, влияет на чувствительные ядра ствола мозга, что может использоваться как признак дефицита тиамина.

Пациентке стало лучше после терапии с использованием витамина В1. По словам представившего случай исследователя, тщательная оценка движений глаз и вестибулярного аппарата может помочь в постановке диагноза до развития у пациента серьезных симптомов.