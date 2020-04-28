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«Полувоенное положение»: в сеть попало видео, где врач жёстко описывает реальную ситуацию с коронавирусом в Витебске

28.04.2020 14:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ютьюб-канал Basta! опубликовал видео, где слышен разговор между местным жителем, родственник которого, как утверждается, находится на госпитализации, и лечащим врачом. 

На записи врач в защитном костюме общается с раздраженными пациентами, которые недовольны отсутствием мест в больнице, и эмоционально заявляет о проблемах с тестированием. Ему отвечают, что президент Беларуси утверждает обратное, на что медик советует «почитать другие источники». «Загружен весь город [пациентами с] пневмонией, почти везде эта «корона», больных девать некуда», – объясняет медработник. По его словам, из-за нехватки мест людей кладут в непрофильные отделения – хирургическое, неврологическое, пока свободных коек не остается и там.

«Не готовы мы к этой эпидемии, – звучит голос врача. – Но это не моя проблема. Вы просто говорите, что президент обещает одно, пишет другое, но мы же в реальной жизни. Вы же разумный человек, вы же оцениваете, видите, что происходит».

«У нас практически полувоенное положение, весь город забит пневмониями, – напряженно продолжает медик. – Это не обычная ситуация, чтобы проктолог лечил пульмонологических больных, это нормально или нет? Нет! Но такая ситуация возникла. Докторов нет, завтра придет еще один доктор, но он тоже проктолог. Слава богу, выйдет с больничного. Это еще хорошо, что здесь есть. Пишут, что в Бресте положили больных, этаж загрузили, а докторов не было. Вот вам и на, понимаете какая ситуация?»

Вот видео целиком:

Как этот врач из ролика – неизвестно. Но пару раз к нему неразборчиво обращаются по имени-отчеству: похоже, это Смирнов Василий Карпович, проктолог Витебского областного клинического центра.

 
Теги: Брест
 
 
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Ютьюб-канал Basta! опубликовал видео, где слышен разговор между местным жителем, родственник которого, как утверждается, находится на госпитализации, и лечащим...
 
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