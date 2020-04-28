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К юбилею седан Toyota Crown обзавелся сразу двумя спецверсиями

28.04.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году Toyota Crown, один из символов японского автопрома, отмечает 65-летний юбилей — первая модель с таким названием появилась в 1955 году. В честь знаменательной даты компания решила выпустить две особые версии нынешнего Crown.


Toyota Crown RS Limited

Toyota Crown RS Limited

В настоящее время на местном японском рынке продается уже пятнадцатое поколение седана, созданное на модульной платформе TNGA — выпуск новой машины начался летом 2018 года. Одна из созданных по случаю юбилея версий Crown называется RS Limited. Из ее главных особенностей — комбинированная отделка сидений черной искусственной кожей и тканью, декоративная прострочка красными нитями и окрашенные в черный цвет 18-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава.


Toyota Crown S Elegance Style II

Вторая спецверсия Crown — это S Elegance Style II. Она имеет центральный тоннель, приукрашенный вставками «под темное дерево», отделку сидений кожей и алькантарой, а также хромированные колесные диски (также 18-дюймовые) с шумопоглощающими вставками. Кроме того, обе спецверсии седана располагают улучшенным набором систем активной безопасности, включая автоматическое торможение при движении задним ходом в случае обнаружения препятствий.


Toyota Crown S Elegance Style II

«Юбилейные» Crown станут предлагать с 245-сильным турбодвигателем объемом 2 л или гибридной установкой на основе 2,5-литрового атмосферного мотора, который работает в тандеме с электромотором и вариатором. Пиковая отдача — 226 л.с., привод — задний или полный.


Toyota Crown S Elegance Style II

В Японии цены на спецверсии Crown начинаются от 5 063 000 иен — 47 200 долларов в пересчете.

 
 
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В этом году Toyota Crown отмечает 65-летний юбилей. В честь знаменательной даты компания решила выпустить две особые версии нынешнего Crown.
 
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