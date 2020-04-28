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В Японии допустили возможность отмены Олимпиады в 2021 году

28.04.2020 14:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Японии допустили возможность отмены Олимпиады в 2021 году

Председатель оргкомитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори допустил отмену соревнований и в 2021 году. Об этом Мори рассказал в интервью японскому еженедельнику Nikkan Sports.

Мори отметил, что перенесенную Олимпиаду придется отменить в том случае, если пандемия COVID-19 не будет побеждена до лета 2021 года.

«В таком случае Игры будут отменены. Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом», – заявил председатель оргкомитета, добавив, что Олимпиада должна ознаменовать собой победу над пандемией.

Про этом в ответ на уточняющий вопрос журналиста о том, может ли быть Олимпиада перенесена еще раз, Ёсиро Мори ответил отрицательно. Это значит, что если пандемию не удастся взять под контроль к лету 2021 года, Олимпийские игры в Токио будут вовсе отменены.

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Председатель оргкомитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори допустил отмену соревнований и в 2021 году. Об этом Мори рассказал в интервью японскому еженедельнику...
 
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