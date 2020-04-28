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Подарки и скидки ветеранам подготовили организации Брестской области

28.04.2020 14:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Акции социальной направленности организовали в преддверии 75-й годовщины Великой Победы в объектах торговли и бытового обслуживания Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

Подарки и скидки ветеранам подготовили организации Брестской области

Такие акции в регионе проводятся ежегодно. В этом году в них участвуют около сорока субъектов хозяйствования разных форм собственности во всех городах и районах области. В списке организаций, готовых предоставить льготы накануне Дня Победы, предприятия системы потребительской кооперации, имеющие разветвленную сеть торговых объектов в сельской местности, акционерные общества с долей государства, крупные компании-ритейлеры, магазины шаговой доступности и автолавки.

Организации предлагают различные преференции ветеранам, инвалидам, пенсионерам, а также членам семей погибших воинов и партизан, инвалидам с детства по последствиям войны, бывшим узникам концлагерей. В программах лояльности - скидки до 50% на бытовые услуги, отдельные виды товаров, а то и весь ассортимент, подарочные сертификаты, дисконтные карты, адресная помощь.

Так, в Пинске комбинат бытового обслуживания все виды парикмахерских услуг этим категориям граждан с 1 по 10 мая будет оказывать бесплатно, а в "Рембыттехнике" на безвозмездной основе отремонтируют бытовую технику. Березовское райпо 9 мая приглашает ветеранов на бесплатный обед в своем кафе "Старый город". Ивановское ЖКХ в мае-июне наполовину снизит стоимость услуг бань для ветеранов. Сеть магазинов "Алми" в Бресте, Барановичах и Пинске подготовила для участников войны "Фронтовые наборы" - подарки с продуктами первой необходимости.

В основном акции социальной направленности по предоставлению скидок на продовольственные и непродовольственные товары и услуги для ветеранов пройдут в мае. Многие организации продолжат их в июне-июле, приурочив ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и Дню Независимости.

 
Теги: Брест
 
 
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