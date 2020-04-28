Поддержка. Пиломатериалы с доставкой любого распила. Цены 2019 года

Источник материала: Слуцк Город





Предлагаем весь необходимый ассортимент пиломатериалов хвойных пород для кровли, каркасных построек и других строительных работ. У нас Вы найдете качественный материал по приемлемым ценам.

доска обрезная, необрезная

брус

стропила

балки

лаги

рейка, штакет





Стандартные размеры в наличии, остальное под заказ (минимум за 5 дней). Возможна длина до 8 метров. Также в наличии доска 3й сорт. По желанию заказчика организуем оперативную доставку на объект.

Звоните прямо сейчас +375291140007