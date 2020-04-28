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Поддержка. Пиломатериалы с доставкой любого распила. Цены 2019 года

28.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Поддержка. Пиломатериалы с доставкой любого распила. Цены 2019 года

Предлагаем весь необходимый ассортимент пиломатериалов хвойных пород для кровли, каркасных построек и других строительных работ. У нас Вы найдете качественный материал по приемлемым ценам.

  • доска обрезная, необрезная
  • брус
  • стропила
  • балки
  • лаги
  • рейка, штакет

Поддержка. Пиломатериалы с доставкой любого распила. Цены 2019 года

Стандартные размеры в наличии, остальное под заказ (минимум за 5 дней). Возможна длина до 8 метров. Также в наличии доска 3й сорт. По желанию заказчика организуем оперативную доставку на объект.

Звоните прямо сейчас +375291140007

Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Предлагаем весь необходимый ассортимент пиломатериалов хвойных пород для кровли, каркасных построек и других строительных работ. У нас Вы найдете качественный...
 
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