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Спасаем сад от вредителей: эффективное средство от муравьев и тли на деревьях

28.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Спасаем сад от вредителей: эффективное средство от муравьев и тли на деревьях

В интернете можно найти множество советов о том, как избавиться от муравьев и тли на деревьях. Эти насекомые уничтожают деревья и кустарники, и как с ними бороться знает только опытный огородник, который заранее готовится к их нападению. Те, кто сталкивается с этими вредителями впервые, борются с ними ядовитыми средствами, купленными в специализированных магазинах. Яд, конечно, помогает, вот только от него страдает само растение. Овощи или фрукты, растущие на нем, есть нельзя.
 
Спасаем сад от вредителей: эффективное средство от муравьев и тли на деревьях
 
В чем же суть предложенного нами метода? Вредители прокладывают для себя, не видимые глазом, пахнущие дорожки, по которым снуют туда и обратно. Но их можно сбить с этого пути. Для лучшего эффекта и дальнейшей безопасности употребления продукта следует прибегнуть к народному средству.
 
Как сбить с пути вредителей?

Для этого нужно прервать им запах. Им будет тяжело найти свою дорожку, не чуя ее. В этом поможет деготь или солидол. А для того чтобы стереть им дорожки, поможет любое растительное масло. Кусок эластичной ткани необходимо обильно смочить маслом и обмотать этой тканью ствол дерева. Затем нанести на нее пахучие средства. После этих процедур вы точно одержите победу над вредителями.

 
Спасаем сад от вредителей: эффективное средство от муравьев и тли на деревьях
Почему именно эластичная ткань

Дело в том, что эластичная ткань не перетягивает ствол дерева по границе его роста. Отличным вариантом будут капроновые колготки, только плотные. Сквозь них пахучая жидкость не проникнет на растение и не испортит его ствол.

От муравьев избавились, а что делать с тлей? Стоит заметить, что именно муравьи разносят тлю по растениям. Тля в благодарность оставляет для мелких насекомых сладкую жидкость, которую они так любят. Как только получится избавиться от муравьев, то и тля не будет появляться на стволах растений. 

Всю процедуру нужно начинать весной до появления большого количества вредителей. А еще, кроме стволов, необходимо обрабатывать и листья растений, обрызгивая их раствором собственного приготовления.

Для него нам понадобится:
    10 литров теплой воды;
    400 граммов хозяйственного мыла;
    100 миллилитров керосина;
    2 столовые ложки карбоновой кислоты.

 
Все ингредиенты хорошо перемешать и опрыскать деревья или уже появившиеся муравейники. Не забывайте, что нужно пользоваться средствами, которые не только не позволят вредителям переметнуться на другой участок, но и максимально от них избавят.
 

 
 
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В интернете можно найти множество советов о том, как избавиться от муравьев и тли на деревьях. Эти насекомые уничтожают деревья и кустарники, и как с ними бороться...
 
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