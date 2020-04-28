Спасаем сад от вредителей: эффективное средство от муравьев и тли на деревьях

Источник материала: Вороновская газета





советов о том, как избавиться от муравьев и тли на деревьях. Эти насекомые уничтожают деревья и кустарники, и как с ними бороться знает только опытный огородник, который заранее готовится к их нападению. Те, кто сталкивается с этими вредителями впервые, борются с ними ядовитыми средствами, купленными в специализированных магазинах. Яд, конечно, помогает, вот только от него страдает само растение. Овощи или фрукты, растущие на нем, есть нельзя. В интернете можно найти множествоо том, как избавиться от муравьев и тли на деревьях. Эти насекомые уничтожают деревья и кустарники, и как с ними бороться знает только опытный огородник, который заранее готовится к их нападению. Те, кто сталкивается с этими вредителями впервые, борются с ними ядовитыми средствами, купленными в специализированных магазинах. Яд, конечно, помогает, вот только от него страдает само растение. Овощи или фрукты, растущие на нем, есть нельзя.





В чем же суть предложенного нами метода? Вредители прокладывают для себя, не видимые глазом, пахнущие дорожки, по которым снуют туда и обратно. Но их можно сбить с этого пути. Для лучшего эффекта и дальнейшей безопасности употребления продукта следует прибегнуть к народному средству.

Как сбить с пути вредителей? Для этого нужно прервать им запах. Им будет тяжело найти свою дорожку, не чуя ее. В этом поможет деготь или солидол. А для того чтобы стереть им дорожки, поможет любое растительное масло. Кусок эластичной ткани необходимо обильно смочить маслом и обмотать этой тканью ствол дерева. Затем нанести на нее пахучие средства. После этих процедур вы точно одержите победу над вредителями.





Почему именно эластичная ткань Дело в том, что эластичная ткань не перетягивает ствол дерева по границе его роста. Отличным вариантом будут капроновые колготки, только плотные. Сквозь них пахучая жидкость не проникнет на растение и не испортит его ствол.

От муравьев избавились, а что делать с тлей? Стоит заметить, что именно муравьи разносят тлю по растениям. Тля в благодарность оставляет для мелких насекомых сладкую жидкость, которую они так любят. Как только получится избавиться от муравьев, то и тля не будет появляться на стволах растений. Всю процедуру нужно начинать весной до появления большого количества вредителей. А еще, кроме стволов, необходимо обрабатывать и листья растений, обрызгивая их раствором собственного приготовления. Для него нам понадобится:

10 литров теплой воды;

400 граммов хозяйственного мыла;

100 миллилитров керосина;

2 столовые ложки карбоновой кислоты.

Все ингредиенты хорошо перемешать и опрыскать деревья или уже появившиеся муравейники. Не забывайте, что нужно пользоваться средствами, которые не только не позволят вредителям переметнуться на другой участок, но и максимально от них избавят.