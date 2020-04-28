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Электрический фургон Opel Vivaro-e полностью рассекречен

28.04.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осенью прошлого года компания Opel анонсировала электрическую версию фургона Vivaro, получившего приставку «e» к своему названию. Подробностей тогда было мало, но сегодня немцы провели полноценную премьеру Vivaro-e, обнародовав новые фотографии и недостающие данные.


Во-первых, Vivaro-e будет доступен с тремя вариантами длины кузова — 4,6 м, 4,95 м и 5,3 м. Кроме того, помимо обычных фургонов в гамме будут «комби» (с двумя рядами сидений и грузовым отсеком сзади) и пассажирская версия (с собственным именем Zafira Life). Заявленная производителем полная масса Vivatro-e — от 2800 до 3100 кг в зависимости от модификации, а максимальная грузоподъемность при 1275 кг оказывается немного меньше, чем у обычного Vivaro с двухлитровым дизелем (1405 кг). Объем грузового отсека варьируется от 4,6 до 6,6 кубометра.


Электродвигатель на Vivaro-e развивает 136 лошадиных сил и 260 Нм крутящего момента. Максимальную скорость ограничили на уровне 130 км/ч, а под днищем фургона разместилась батарея, доступная в двух вариантах по емкости — 50 и 75 кВтч. В первом случае можно проехать до 230 км (в цикле WLTP), а во втором — до 330 км. Интересно, что это на 30 км больше заявленных ранее показателей.


Подзарядить батарею можно от бытовой розетки, настенного зарядного устройства или «быстрой» станции постоянного тока — в последнем случае пополнить энергию на 80% можно за полчаса (45 минут для версии с самой емкой батареей).


Прием заказов на Vivaro-e в Европе начнется этим летом, но к первым покупателям фургоны попадут осенью.

 
 
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Осенью прошлого года Opel анонсировала электрическую версию фургона Vivaro, получившего приставку «e» к своему названию. Подробностей тогда было мало, но сегодня немцы...
 
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