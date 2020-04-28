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«Настоящий супергерой»: 7-летний мальчик прыгнул в реку и спас младшего брата

28.04.2020 15:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Настоящий супергерой»: 7-летний мальчик прыгнул в реку и спас младшего брата

В Римни (Уэльс, Великобритания) семилетний мальчик спас младшего брата, прыгнув вслед за ним в реку с быстрым течением. Историю рассказывает Daily Mail.

31-летняя Кейт Палмер вместе с тремя сыновьями, мальчиками семи, пяти и двух лет, прогуливалась вдоль реки. Двухлетний Луис-Артур поскользнулся на камне и упал в воду. Мать без раздумий прыгнула вслед за ребенком, но быстрое течение уносило ее от сына. Женщина не могла схватить мальчика. Как после вспоминала Кейт, двухлетний ребенок неосознанно перешел в «режим выживания» и перевернулся на спину, держа голову над водой.

Тогда семилетний Лукас-Стивен нырнул за братом. Мать смогла подтолкнуть младшего сына к спешащему на помощь ребенку. Третий мальчик, пятилетний Лоусон-Ким, помогал братьям выбраться на берег.


Палмер была шокирована произошедшим и решила просто скорее бежать домой. Она схватила двухлетнего сына на руки и только дома до конца осознала, что именно произошло.

Теперь семилетний Лукас-Стивен рассказывает всем, что он стал настоящим супергероем.

Фото: Media Wales

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В Римни (Уэльс, Великобритания) семилетний мальчик спас младшего брата, прыгнув вслед за ним в реку с быстрым течением. Историю рассказывает Daily Mail. 31-летняя Кейт...
 
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