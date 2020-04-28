|
«Настоящий супергерой»: 7-летний мальчик прыгнул в реку и спас младшего брата
Источник материала: ОНТ
В Римни (Уэльс, Великобритания) семилетний мальчик спас младшего брата, прыгнув вслед за ним в реку с быстрым течением. Историю
31-летняя Кейт Палмер вместе с тремя сыновьями, мальчиками семи, пяти и двух лет, прогуливалась вдоль реки. Двухлетний Луис-Артур поскользнулся на камне и упал в воду. Мать без раздумий прыгнула вслед за ребенком, но быстрое течение уносило ее от сына. Женщина не могла схватить мальчика. Как после вспоминала Кейт, двухлетний ребенок неосознанно перешел в «режим выживания» и перевернулся на спину, держа голову над водой.
Тогда семилетний Лукас-Стивен нырнул за братом. Мать смогла подтолкнуть младшего сына к спешащему на помощь ребенку. Третий мальчик, пятилетний Лоусон-Ким, помогал братьям выбраться на берег.
Палмер была шокирована произошедшим и решила просто скорее бежать домой. Она схватила двухлетнего сына на руки и только дома до конца осознала, что именно произошло.
Теперь семилетний Лукас-Стивен рассказывает всем, что он стал настоящим супергероем.
Фото: Media Wales
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Римни (Уэльс, Великобритания) семилетний мальчик спас младшего брата, прыгнув вслед за ним в реку с быстрым течением. Историю рассказывает Daily Mail. 31-летняя Кейт...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)