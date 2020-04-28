СМИ опубликовали фото дочери Тимы Белорусских













Белорусский артист Тима Белорусских не торопится рассказывать о семье, однако известно, что у него есть жена Яна и дочь София.





На днях ее фото опубликовал ряд российских СМИ. Судя по снимку, она унаследовала черты знаменитого отца.





К слову, несмотря на популярность в России, Тима не стал переезжать из родного Минска . В одном интервью он признавался, что снимает загородный дом, где оборудовал студию для записи — там он часто принимает гостей и проводит время с родными и близкими.





Отношения молодой пары начались в выпускном классе, когда они были ещё школьниками. Юношеская любовь закончилась беременностью девушки, которая в конце 2015 года родила дочь Софию. На тот момент Яне было 17 лет, а Тиме — 16. Будущая звезда поступил как мужчина и не отказался от ребёнка, а стал помогать в воспитании и заниматься домом.







