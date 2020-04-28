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Возможно ли аттестовать школьников по трём четвертям? Комментарий Минобразования

28.04.2020 16:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Минобразования: «Аттестацию мы планируем при непосредственном взаимодействии преподавателя либо комиссии с обучающимся»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Итоговая аттестация, допустим, 4-ый класс. По трём четвертям или он должен прийти и сдать экзамен?

Возможно ли аттестовать школьников по трём четвертям? Комментарий Минобразования

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Это вопрос, который, думаю, будет ещё обсуждаться. Но итоговая аттестация, всё-таки, она должна предполагать непосредственно процедуру аттестации. Опять же, нужно сдавать. Сдавать экзамен, сдавать ту форму аттестации, которая предусмотрена. Хотя, жизнь, действительно, она разнообразная. Какие-то коррективы мы вносим сегодня уже в образовательный процесс фактически оперативно, иногда с колёс, но продуманно.

Игорь Марзалюк:
В начальной школе у нас же экзаменов нет.

Сергей Касперович:
Там, где их нет, там их нет.

В Минобразования рассказали, сместят ли сроки ЦТ

Александр Луцевич, директор образовательного центра:
Это как текущая аттестация.

Сергей Касперович:
Да, текущая.

Игорь Марзалюк:
Аттестация будет текущая, так понимаю?

Сергей Касперович:
Да.

Также эксперты обсудили: 

– будут ли смещать сроки кампании    

– можно ли провести распределение дистанционно

– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное

– как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно

– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно

Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Сергей Касперович, Игорь Марзалюк, Александр Луцевич

 
 
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Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Минобразования: «Аттестацию мы...
 
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