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В Витебской области на треть увеличили площади под посев кукурузы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кукурузу в Витебской области будут выращивать на 120 гектарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злак – важная составляющая корма для животных, а в хозяйствах региона насчитывается 226 тысяч голов крупного рогатого скота.
Завершить полевые работы на севере страны намерены в первой половине мая. Позволяют и погода, и оснащенность региона техникой.
Ежедневно на поля области выходят более 1 000 тракторов, а также более 100 посевных и почвообрабатывающих агрегатов.
Борис Ефремов, заместитель председателя Витебского облисполкома:
В целом в области уже засеяли более половины площадей, отведенных под ранние яровые и зернобобовые культуры.
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Новости Беларуси. Кукурузу в Витебской области будут выращивать на 120 гектарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злак – важная составляющая корма для...
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