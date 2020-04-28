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В Витебской области на треть увеличили площади под посев кукурузы

28.04.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кукурузу в Витебской области будут выращивать на 120 гектарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злак – важная составляющая корма для животных, а в хозяйствах региона насчитывается 226 тысяч голов крупного рогатого скота.

В Витебской области на треть увеличили площади под посев кукурузы

Завершить полевые работы на севере страны намерены в первой половине мая. Позволяют и погода, и оснащенность региона техникой.

В Витебской области на треть увеличили площади под посев кукурузы

Ежедневно на поля области выходят более 1 000 тракторов, а также более 100 посевных и почвообрабатывающих агрегатов.

В Витебской области на треть увеличили площади под посев кукурузы

Борис Ефремов, заместитель председателя Витебского облисполкома:
До 1 мая мы видим по объему, что мы завершаем без проблем посев яровых крестоцветных культур, льна, яровых зерновых и зернобобовых культур. Ну и общий сев практически 90-92 % должны завершить до 9 мая. После 9 мая уже останутся культуры, как и по другим областям республики, крупяные, теплолюбивые, которые можно сеять чуть попозже.

В Витебской области на треть увеличили площади под посев кукурузы

В целом в области уже засеяли более половины площадей, отведенных под ранние яровые и зернобобовые культуры.

Люди в материале: Борис Ефремов

 
 
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Новости Беларуси. Кукурузу в Витебской области будут выращивать на 120 гектарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злак – важная составляющая корма для...
 
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