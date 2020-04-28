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Минобороны пояснило, почему не состоялась тренировка роты почетного караула
Источник материала: Партизан
Белорусские военнослужащие продолжают готовиться к проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила официальный представитель министерства обороны Наталья Гаврусик.
По ее словам, вчера не состоялась репетиция участия в параде роты почетного караула, потому что это был резервный день для ее проведения.
"Подготовка к параду — живой процесс. Иногда есть необходимость в резервных тренировках, иногда нет. Когда тренировки планировались, еще не был объявлен график выходных в стране", - констатировал официальный представитель Минобороны.
Наталья Гаврусик пояснила, что в связи с выходными резервный день для тренировки роты почетного караула не использовали. Следующая репетиция запланирована на четверг 30 апреля.
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Белорусские военнослужащие продолжают готовиться к проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила официальный представитель...
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