Минобороны пояснило, почему не состоялась тренировка роты почетного караула













По ее словам, вчера не состоялась репетиция участия в параде роты почетного караула, потому что это был резервный день для ее проведения.





"Подготовка к параду — живой процесс. Иногда есть необходимость в резервных тренировках, иногда нет. Когда тренировки планировались, еще не был объявлен график выходных в стране", - констатировал официальный представитель Минобороны.





Наталья Гаврусик пояснила, что в связи с выходными резервный день для тренировки роты почетного караула не использовали. Следующая репетиция запланирована на четверг 30 апреля.