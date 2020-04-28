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ГАИ показала видео, как пьяный на микроавтобусе выехал на встречку и врезался в Renault
Источник материала: Tut.by
Столичная ГАИ
Напомним, авария
В результате ДТП пассажир Renault получил травмы и был доставлен в больницу. Выяснилось, что водитель микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения.
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В результате этого ДТП пассажир Renault получил травмы и был доставлен в больницу.
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