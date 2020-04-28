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ГАИ показала видео, как пьяный на микроавтобусе выехал на встречку и врезался в Renault

28.04.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичная ГАИ показала видео столкновения микроавтобуса и Renault на улице Горецкого.

Напомним, авария произошла днем 26 апреля. По информации инспекторов, 59-летний водитель микроавтобуса Mercedes ехал со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Мазурова. В районе дома № 49 на улице Горецкого он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Renault.


В результате ДТП пассажир Renault получил травмы и был доставлен в больницу. Выяснилось, что водитель микроавтобуса находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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В результате этого ДТП пассажир Renault получил травмы и был доставлен в больницу.
 
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