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Радуница: традиции и приметы связаны с этим днем

28.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

У православных христиан 28 апреля Радуница.

Радуница — родительский день, когда люди ходят на могилы своих усопших родственников, чтобы помянуть их. Считается, что в этот праздник души умерших близких приходят в родные места.

В этот день нужно обязательно оставить для них на подоконнике тарелку с конфетами, печеньем, яйцами и выпечкой. Как правило, пекут блин, который посыпают сахаром.

Во время посещения кладбища не рекомендуется распивать спиртные напитки. Беременным женщинам и вовсе не стоит ходить на могилы.

Согласно традиции, на местах погребения родственники умерших оставляют крашеные яйца, блины, печенье, конфеты, выпечку, пшенную кашу, овсяный кисель.

Нельзя в этот день ругаться — это, по поверьям, расстраивает души близких.

Хорошим знаком на Радуницу считают дождь — будет счастье.

Нельзя в этот праздник ничего сеять и сажать — к неурожаю.

На Радуницу нужно пребывать в радостном настроении и вспоминать хорошие события, связанные с предками.

 
 
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У православных христиан 28 апреля Радуница.
 
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