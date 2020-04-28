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Как сейчас ставить оценки в школах? Минобразования: «Рекомендации будут направлены в самое ближайшее время»
Источник материала: СТВ
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы
Александр Луцевич, директор образовательного центра:
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Также эксперты обсудили:
– будут ли смещать сроки ЦТ и вступительной кампании, в целом
– можно ли провести распределение дистанционно
– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное
– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно
Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.
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Как сейчас ставить оценки в школах? Минобразования: «Рекомендации будут направлены в самое ближайшее время»
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
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