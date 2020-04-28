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Как сейчас ставить оценки в школах? Минобразования: «Рекомендации будут направлены в самое ближайшее время»

28.04.2020 16:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Александр Луцевич, директор образовательного центра:
Здесь проблема сейчас. Потому что в разных школах идут разные трактовки вот этого «дистанционного» образования, которого у нас нет. Но некоторые школы, которые пытаются – учителя – наладить этот вопрос. В некоторых школах оно не делается. И есть проблема – а «н» ставить? Если его нет. Он же выполняет задание. Значит, он что-то делает, значит, можно ставить оценки. Другие говорят, идёт трактовка: нельзя ставить оценки, потому что его нет, как такового, физически. Я думаю, нужно начать решение этой проблемы с того, чтобы дать чёткое разъяснение: можно ли, всё-таки, применять эти дистанционные методы и выставлять оценки, или же это индивидуальный план, который подразумевает, что ты находишься на, скажем так, домашнем обучении и потом ты сдаёшь аттестацию по всем предметам.

Возможно ли аттестовать школьников по трём четвертям? Комментарий Минобразования

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Средняя школа – там, всё-таки, есть индивидуальные планы.

Как сейчас ставить оценки в школах? Минобразования: «Рекомендации будут направлены в самое ближайшее время»

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Есть индивидуальные планы. Равно, как и есть на уровне профобразования понятие индивидуального графика образовательного процесса. Ну, собственно говоря, что касается общего среднего образования, то здесь, действительно, рекомендации для учреждений общего среднего образования, они будут направлены, фактически сегодня мы этот вопрос обсуждали, в самое что ни на есть ближайшее время.  

Также эксперты обсудили: 

– будут ли смещать сроки ЦТ и вступительной кампании, в целом     

– можно ли провести распределение дистанционно

– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное

– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно

Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Сергей Касперович, Игорь Марзалюк, Александр Луцевич

 
 
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Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
 
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