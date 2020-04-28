Источник материала: ОНТ

По данным российской статистического портала, Белорусская государственная филармония вошла в топ-3 лучших среди стран СНГ.

В первую тройку вошли также Московская государственная академическая филармония и Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича. По результатам анализа популярности онлайн-трансляций концертов на сайтах и в социальных сетях, белорусская филармония обошла казахскую и азербайджанскую – они замыкают пятёрку лучших.

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