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Белорусская государственная филармония вошла в топ-3 лучших среди стран СНГ
Источник материала: ОНТ
По данным российской статистического портала, Белорусская государственная филармония вошла в топ-3 лучших среди стран СНГ.
В первую тройку вошли также Московская государственная академическая филармония и Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича. По результатам анализа популярности онлайн-трансляций концертов на сайтах и в социальных сетях, белорусская филармония обошла казахскую и азербайджанскую – они замыкают пятёрку лучших.
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По данным российской статистического портала, Белорусская государственная филармония вошла в топ-3 лучших среди стран СНГ. В первую тройку вошли также Московская...
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