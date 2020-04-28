ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Грузовик столкнулся с автобусом в Иране: погибли 12 человек

28.04.2020 16:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Ирана. На востоке Ирана столкнулись грузовик и автобус. В результате аварии погибли 12 человек. Еще семь пассажиров пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузовик столкнулся с автобусом в Иране: погибли 12 человек

Медики оказали травмированным первую помощь, после чего на вертолете их доставили в больницу.

Грузовик столкнулся с автобусом в Иране: погибли 12 человек

Известно, что автобус направлялся в город Сербише в провинции Южный Хорасан.

Грузовик столкнулся с автобусом в Иране: погибли 12 человек

Что стало причиной ДТП, пока не установлено. На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Ирана. На востоке Ирана столкнулись грузовик и автобус. В результате аварии погибли 12 человек. Еще семь пассажиров пострадали, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
ВОЗ призывает страны снимать карантинные меры постепенно, постоянно контролируя ситуацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика