Грузовик столкнулся с автобусом в Иране: погибли 12 человек

Источник материала: СТВ

Новости Ирана. На востоке Ирана столкнулись грузовик и автобус. В результате аварии погибли 12 человек. Еще семь пассажиров пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Медики оказали травмированным первую помощь, после чего на вертолете их доставили в больницу.





Известно, что автобус направлялся в город Сербише в провинции Южный Хорасан.





Что стало причиной ДТП, пока не установлено. На месте происшествия работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.